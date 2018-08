St.-Oswald-Schleife bei Manubach: Zum Saisonbeginn lockt ein neuer Rundwanderweg

Die Wandersaison steht vor der Tür: Mit dem Beginn der Osterferien haben auch die Temperaturen frühlingshafte Werte erreicht. Wer noch eine Tour für Ostern sucht, für den gibt es einen neuen Ausflugstipp.

Der Weg verbindet Wiesen- und Waldpassagen mit Strecken durch die offene Landschaft sowie die umliegenden Weinberge.

Foto: RRT GmbH

Das Welterbe Oberes Mittelrheintal zwischen Koblenz und Bingen/Rüdesheim begeistert Besucher mit einer einzigartigen Kulturlandschaft, einer Vielzahl an Burgen und Schlössern sowie einem hervorragenden Wanderwegenetz. Bei Manubach (Verbandsgemeinde Rhein-Nahe) wurde der neueste Premiumrundweg, die St.-Oswald-Schleife, ausgewiesen.

Umgeben von Weinbergen und Obstwiesen liegt das kleine Örtchen Manubach mit seinen circa 320 Einwohnern in einem kleinen Seitental zwischen Bacharach und Bingen. Fachwerkhäuser und die St. Oswaldkirche aus dem 13. Jahrhundert prägen das Ortsbild.

Benannt nach dem Namenspatron dieser Kirche, dem Heiligen Oswald von Northumbria, können Gäste der Region nun den rund 10,7 Kilometer langen Rundwanderweg genießen. Der Wanderparkplatz, etwa 300 Meter entfernt vom Einstieg in die Schleife, ist am Ortseingang vor dem Haus Rheingoldstraße 1. Der Weg verbindet Wiesen- und Waldpassagen mit Strecken durch die offene Landschaft und die umliegenden Weinberge. Besonders spannend sind zwei Bachübergänge, die Kreuzung von Ziegenweiden und ein kurzer Kraxelpfad. Die An- und Abstiege sind anspruchsvoll, festes Schuhwerk wird empfohlen.

Weitere Informationen zur St.-Oswald-Schleife gibt es im Internet unter www.manubach.welterbe-mittelrhein.de/wandern/ oder unter www.romantischer-rhein.de/rundwege