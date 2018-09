Stelldichein der Marktschreier: Hamburger Fischmarkt macht in Boppard Station

Der Hamburger Fischmarkt auf Tour macht erstmals auch in Boppard halt. Von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. April, geben die norddeutschen Marktschreier auf dem Marktplatz eine Kostprobe ihres Könnens.

Hamburger Marktschreier bringen Fischmarktatmosphäre an den Mittelrhein.

Foto: Veranstalter

Die Besucher erwartet echte Fischmarktatmosphäre mit den weltbekannten Marktschreiern, die ihre Angebote auf humorvolle Art „gnadenlos“ billig an die Frau und den Mann bringen. Wurst-Herby, Käse-Rudi, Nudel-Kiri, der legendäre Bananen-Fred und Aal-Hinnerk – sie alle haben viel zu erzählen. Vieles ist nur Seemannsgarn, aber zum Lachen ist es allemal. Und die „echten Kerle“ sind alles andere als geizig: Vom Probieren der Qualitätsware ist es zum Kauf ganzer vollgepackter Körbe nicht weit.

Aber das ist natürlich nicht das Einzige an diesem Wochenende. Ergänzt wird die Show von einem prächtigen Angebot an Gewürzen, Neuheiten aller Art, Tischwäsche, Spielzeug, Pflegeprodukte und mehr. Es gibt viel zu sehen, zu essen, zu kaufen und zu lachen. Wer leer ausgeht, ist selbst schuld. Der „Biergarten unterm Leuchtturm“ lädt zur Einkehr mit Grillwurst über das Fischbrötchen bis zur süßen Leckerei. Außerdem hält auch der Bopparder Einzelhandel am Sonntag die Stellung: Von 13 bis 18 Uhr ist verkaufsoffen mit diversen Schnäppchen.

Die Öffnungszeiten: Freitag, 20. April, 9 bis 20 Uhr; Samstag, 21. April, 10 bis 20 Uhr und Sonntag, 22. April, 11 bis 19 Uhr.