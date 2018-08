Start in den Frühling: Boppard blüht am Sonntag auf

Passend zum Frühlingsbeginn lädt die Bopparder Werbegemeinschaft für kommendes Wochenende zum ersten Aktionssonntag des Jahres in die Innenstadt ein. Bei einem Streifzug durch die Fußgängerzone können sich die Besucher über die neusten Frühlingstrends informieren. Nach gelungener Premiere im Vorjahr findet in der Fußgängerzone zwischen 11 und 18 Uhr ein Flohmarkt statt, auf dem Schnäppchenjäger und Sammler nach antiken Schätzen stöbern können. Kinder stöbern derweil auf dem Kinderflohmarkt auf dem Marktplatz.

Am kommenden Wochenende begrüßen die Bopparder im Rahmen eines Aktionssonntags wieder den Frühling. Archiv

Foto: Wolfgang Wendling

Die Mitarbeiter des Kindergartens St. Klara verkaufen Kaffee und Kuchen, der Verkehrs- und Verschönerungsverein Boppard zeigt im Foyer der Stadthalle eine Ausstellung zum Thema „Hochwasser und Eisgang“. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls bestens gesorgt sein – für den kleinen Hunger gibt es zahlreiche herzhafte und süße Speisen an einem der Stände auf dem Marktplatz, und auch die Cafés und Restaurants der Bopparder Innenstadt laden zum Genießen und Verweilen ein. Als Dankeschön für ihre Treue verschenken die Partner der Werbegemeinschaft einen blumigen Gruß an ihre Kunden, die kleinen Besucher bekommen eine Fahrt mit dem Kinderkarussell geschenkt. Die Bopparder Einzelhändler und Gastronomen freuen sich bereits auf den kommenden Sonntag und wünschen den Besuchern einen kurzweiligen Tag in der lebendigen Innenstadt.

Schöne Idee: Mitarbeiter der Stiftung Bethesda und Bewohner des dazugehörigen Wohnheims für psychisch kranke Menschen in Boppard sind am Sonntag mit einem Blumenmobil in der City vertreten und verkaufen den Besuchern hübsche frühlingshafte Sträuße, mit denen sie ihr Zuhause verschönern und das kalte Märzwetter vergessen können. Parkplätze sind in der Bopparder Innenstadt zahlreich vorhanden: Sowohl im City Deck Parkhaus als auch im städtischen Parkhaus in der Karmeliterstraße können Autofahrer ihren fahrbaren Untersatz abstellen.