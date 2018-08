Stände sind schon früh umlagert

400 Stände dicht an dicht, Stau auf der Hunsrückhöhenstraße, und auf den Wiesen steht ein Auto am anderen – es ist mal wieder Beller Markt.

Beller Markt 1 von 12 Geselligkeit unter den blühenden Linden. Der Beller Markt ist immer ein Treffpunkt für Jung und Alt. Und um die Mittagszeit sind die Tische voll besetzt. Foto: Werner Dupuis 2 von 12 Aus Bremerhaven kam diese Gruppe. Zusammen mit den lebhaften Hündchen Rocko (rechts) und Jay Jo machen sie die Urlauber ein Päuschen im Schatten der mächtigen Linde. Foto: Werner Dupuis 3 von 12 Ein Riesenrad haben die Besucher in Bell noch nicht gesehen – oder schon ganz lange nicht mehr. Und dann auch noch mit Bayernkönig Ludwig. Foto: Werner Dupuis 4 von 12 Lovis macht unter Anleitung von Opa Jürgen Gass aus Bell ihre ersten Schießübungen – mit Erfolg! Foto: Werner Dupuis 5 von 12 Beller Markt ist natürlich auch Kirmes. Die jungen Besucher genießen den Karussellspaß. Foto: Werner Dupuis 6 von 12 Das Angebot an den Ständen ist vielfältig. Foto: Werner Dupuis 7 von 12 An den Ständen entlang schlängeln sich die Besuchermassen beim Beller Markt. Foto: Werner Dupuis 8 von 12 Jan aus Amsterdam preist seine Pflanzen an: "Hier haste minimal 50 Euro gespart." Foto: Werner Dupuis 9 von 12 Aus Bremerhaven kam diese Gruppe. Zusammen mit den lebhaften Hündchen Rocko (rechts) und Jay Jo machen sie die Urlauber ein Päuschen im Schatten der mächtigen Linde. Foto: Werner Dupuis 10 von 12 77 Sorten Senf und 38 Varianten Meerrettich bietet Onkel Harry aus Warmsroth an seinem Stand an. Bis man die mal alle durchbprobiert hat! Foto: Werner Dupuis 11 von 12 E-Bikes sind der Renner. Thomas Meinhardt aus Sohren kommt seit zehn Jahren auf den Beller Markt: "Das ist besser als jede Fahrradmesse." Rita Müller aus Beltheim bekam eine Beratung vom Fachmann. Foto: Werner Dupuis » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Das traditionsreiche Volksfest lockt bereits am frühen Vormittag die Gäste aus Nah und Fern an, denn die Besucher wollen der Hitze entgehen.

Gegen Mittag sind bereits viele Besucher auf dem Heimweg. Sie haben ihr „Maartstick“ ergattert. Bei vielen Autos ragt aus dem Heckfenster eine Palme. Deren Fahrer haben bei Jan aus Amsterdam ein Schnäppchen gemacht. „Schließlich haste 50 Euro minimal gespart“, brüllt Jan in sein Mikrofon und packt noch eine unnatürlich blaue Orchidee obendrauf. „30 isse faire Preis“, versichert Jan und erläutert mit verkaufsförderndem holländischem Akzent: „De Hässliche muss ich zuerst vekoofen.“

Die Einstufung von hässlich und hübsch muss auf dem Beller Markt jeder für sich selbst vornehmen. Apart sind die Herren-Panties, die hautfarbenen Pagenschlüpfer und Hüftslips. Gegenüber gibt's Calamares im Bierteig und sorgen für das passende Aroma.

Nicht tot zu kriegen sind die Bürsten und Besen am meterlangen Stiel, mit denen man auch in hohen Räumen die Spinnweben weg bekommt. Lederwaren, Schneidwerkzeuge und Küchengeräte gehören zum Standard.

Das kulinarische Angebot ist schier unerschöpflich und reicht von Bratwurst, über Rindswurst bis hin zur Currywurst – nur sporadisch unterbrochen von deftigem Römerbraten mit Stampes und Krautsalat. Der Spießbraten im Brötchen wird bei solchen Volksfesten mehr und mehr vom Pulled-Pork-Burger verdrängt. Da läuft der hungrige Marktbesucher wenigstens nicht Gefahr, auf der Rollbraten-Gummischnur rumzukauen.

Wer lieber daheim futtert, macht Station beim Wattwurm, wo es nicht etwa maritime Spezialitäten gibt, sondern deftige Wurst, Salami, Fleischwurst und sonstige Köstlichkeiten, die der Vegetarierschreck noch so empfiehlt.

Mit Riesentüten bepackt, haben sich gegenüber einige Kunden mit Nudeln eingedeckt, die köstlich sein müssen, wenn sie nur halb so gut sind, wie der fahrende Händler an Masse verramscht. „Hallo, Ihr sollt jetzt nicht abhauen, bei 20 Euro gibt's zwei Tüten, Mensch!“, brüllt der Wattwurm dem Nudelhändler dazwischen. Die Marktschreier sind immer noch eine der Hauptattraktionen des Beller Marktes.

Wer den fahrenden Händlern auf den Leim gegangen ist, bahnt sich mit der meterhohen Topfpflanze und dem Wattwurm-Wurstpaket den Weg durch die engen Gassen entlang der Stände.

Und wer das zu stressig findet, macht einen Stopp, meditiert kurz und lauscht den Klangschalen und Gongs, die an einem exotischen Stand angeboten werden. Hier gibt es auch bunte Schlabberhosen mit indischen Mustern sowie Umhängetaschen, Ton in Ton aus demselben Stoff.

Stoff und Stöffche gibt es auf dem Beller Markt zur Genüge. Textilien aller Art, Bambus-Socken und Alpaka-Socken, Arbeitssocken und Socken ohne Gummi, Schlüpfer hatten wir schon, dazu Stoffe, Tischdecken, Küchenhandtücher – also alles, was das Herz begehrt.

Und was das Stöffche angeht: Wasser steht bei der Sommerhitze hoch im Kurs, aber natürlich auch Bier, Weinschorle und Radler fließen in Strömen. Schließlich ist die Geselligkeit immer noch das Wichtigste beim Beller Markt. Und die Gemeinde, die das Volksfest immer noch mit viel Aufwand ehrenamtlich und mit Unterstützung aus der Gemeindekasse in Eigenregie organisiert, legt darauf großen Wert. Der Beller Markt ist ein Treffpunkt für Hunsrücker, hier wird die Tradition gepflegt. Die Besucher kommen jedes Jahr wieder und freuen sich auf ein paar schöne Stunden mit Freunden und Bekannten.

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Torkler