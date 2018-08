Stadtrat Emmelshausen: Gestaltung des Parks wird zum Dauerbrenner

Eigentlich kann die Stadt Emmelshausen stolz darauf sein, mitten in ihrer Kleinstadt eine große Parkanlage vorweisen zu können. Dieser Park hat im Grunde genommen alles, was eine solche Oase haben soll: viel Grün, mächtige Bäume, Wege zum Wandern, Bänke zum Ruhen, dann auch noch einen Teich, ein Odeon und sogar eine Fontäne.

Auf den Park mit Teich, Odeon und Fontäne mitten in der Stadt kann Emmelshausen stolz sein. Aber die Anlage aus den 70er-Jahren ist nicht mehr zeitgemäß. Seit Jahren diskutiert die Kommunalpolitik über eine Neugestaltung des Parks. Ein neuer Spielplatz soll den Anfang machen.

Foto: Wolfgang Wendling

Dennoch sind Verwaltung und Kommunalpolitiker nicht zufrieden mit dem Erscheinungsbild der Anlage. Und das hat seinen Grund: Der Park stammt aus den 70er-Jahren. Einige Elemente wie das Odeon haben sich im Laufe der Jahrzehnte abgenutzt. Andere Bestandteile wie der Spielplatz gelten als zu mickrig und den gehobenen Ansprüchen heutiger Kleinkinderbespaßung nicht mehr gewachsen.

Seit vielen Jahren wird über die Neugestaltung des Parkes diskutiert. Aber noch hat sich kein Masterplan herauskristallisiert. Bei der Stadtratssitzung im Oktober 2015 hat der Rat beschlossen, ein Gesamtkonzept über die Neugestaltung des Parks in Auftrag zu geben. Dieses sogenannte Freianlagenkonzept soll Aufschluss bringen, was kurzfristig getan werden soll oder was auf die lange Bank geschoben werden kann.

Bei der jüngsten Ratssitzung hat Alfred Klabautschke vom gleichnamigen Ingenieurbüro dieses Konzept vorgestellt. Wichtigstes Ziel soll sein, verschiedene Bausteine im Park umzusetzen. Wie bereits in mehreren Sitzung zuvor verabredet, soll der „Spielraum für Kinder“ Priorität genießen. Auf gut Deutsch: Im Park soll ein großer, attraktiver Spielplatz entstehen. An zweiter Stelle steht die Absicht, Stellplätze für Wohnmobile zu schaffen, damit Emmelshausen auch solche Urlauber willkommen heißen kann. Ansonsten sieht das Konzept drei unterschiedliche Bereiche für den Park vor.

Im nördlichen Bereich (Richtung ZaP, Rhein-Mosel-Straße) soll sich der Park gegenüber der Stadt öffnen. Der Baumbestand wird vermindert, Odeon und Teichanlage werden in ein „Café auf dem Wasser“ verwandelt. Daran angrenzend, entsteht ein Mehrgenerationenplatz, daneben ein Bewegungsparcours, der in einer „aufgeweiteten Wegefläche“ endet.

Natürlich geht es darum, die Aufenthaltsqualität des Parks zu erhöhen. Gäste und Einheimische sollen den Park als Wohlfühloase stärker nutzen. Daher sieht der Plan auch vor, die Zahl der Parkplätze für Pkw im südlichen Bereich zu reduzieren.

Die Kosten für die Umsetzung des Gesamtkonzeptes betragen etwa 2 Millionen Euro. Das war für die Ratsmitglieder doch des Guten zu viel. Bauamtsleiter Jürgen Schneider beruhigte die Gemüter, indem er sagte, es sei sinnvoll, aus diesem Konzept einzelne Bausteine herauszupicken und umzusetzen. Der Spielplatz genießt Priorität. Auch das Anlegen von sieben Wohnmobilplätzen soll rasch über die Bühne geben. Spielplatz und Wohnmobilplätze sollen als besonders innovative Projekte als Leader-Projekt bei der LAG Hunsrück angemeldet werden.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling