"Stadtgespräch" in Simmern: Klaus Töpfer verteidigt die Energiewende

Zu den schillernden Persönlichkeiten in der deutschen Politik gehört Klaus Töpfer. Der CDU-Politiker war neben vielen nationalen und internationalen Ämtern von 1987 bis 1994 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in der Regierung von Helmut Kohl. Im gut gefüllten Saal des Pro-Winzkinos erläuterte er seine Sicht der Dinge unter der Überschrift „Globalisierung und Heimat“.

Während seiner langen Karriere machte der heute 79-Jährige auch eine längere Station im Rhein-Hunsrück-Kreis. Von 1987 bis 1989 war er Kreisvorsitzender der CDU. Zum 12. Stadtgespräch kam er jetzt zurück noch Simmern.

„Verbrecher kommen immer an den Tatort zurück“, mit diesem Bekenntnis begann denn auch der gut gelaunte Töpfer seine Ausführungen. Er war sichtlich erfreut, trotz prallen Terminkalenders mal wieder in den Hunsrück gekommen zu sein.

Als Erstes räumte er mit einer Legende auf: Als er am 7. Mai 1988 in Ganzkörperbadeanzug und mit roter Badekappe von einem Polizeiboot in die Fluten des Rheins sprang, wollte er nicht auf die wiedererlangte Wasserqualität des Flusses nach der Umweltkatstrophe bei Sandoz hinweisen. Vielmehr hatte er, als rheinland-pfälzischer Umweltminister, eine Wette gegen seinen Gegenkandidaten von der SPD um das Direktmandat bei der Landtagswahl 1987 verloren. Und dieser war der spätere Landtagspräsident Joachim Mertes. Er hatte Töpfer vorgeworfen, dass man ihn nicht zu wählen brauche, da er ohnehin bald in Bonn Umweltminister würde. Töpfer verlor die Wette, denn der erste Bundesumweltminister Walter Wallmann (CDU) löste im Mai 1987 Holger Börner als hessischen Ministerpräsidenten ab – und Töpfer verließ Mainz und ging als Umweltminister nach Bonn. Das brachte ihn um den Wettgewinn von einem Fuder Wein. Weil die Geschichte hohe Wellen schlug, bis heute unvergessen ist und er ständig drauf angesprochen wird, würde Töpfer als historisches Relikt seine rote Badekappe am liebsten dem Haus der Geschichte in Bonn vermachen. Leider sei es bisher dazu nicht gekommen, erzählte er schmunzelnd. Bis 1998 war er Mitglied der Bundesregierung und wechselte dann als Exekutivdirektor der Vereinten Nationen für acht Jahre nach Nairobi.

Töpfer, der durch seine vielfältigen Tätigkeiten einen weltweiten Überblick über die globalen Entwicklungen hat, skizzierte in einem spannenden Wechsel zwischen Daten und Fakten seine ganz persönlichen Erfahrungen und Interpretationen im Spannungsfeld zwischen der Globalisierung einerseits und der Sehnsucht und der Rückbesinnung auf die Heimat andererseits.

Er schlug einen weiten Bogen von der Bevölkerungsentwicklung in Indien mit 56.000 Geburten und 14.000 Sterbefällen täglich. Vergleichsweise stehen in Deutschland 1400 Geburten 2000 Sterbefälle täglich gegenüber. Während in Indien 2018 bisher 7,6 Millionen Menschen zur Welt kamen, sind es in Deutschland im gleichen Zeitraum 186.000. Diese Zahlen verdeutlichen für Töpfer das Entwicklungspotenzial von Ländern, Städten und Regionen.

Töpfer versteht es, „Bilder“ zu gebrauchen. Am Beispiel eines Hühnereis erläuterte er seine Theorie zur Stadtentwicklung: Mittelalterliche Städte hätten die Form eines gekochten Eis mit einem Kern und festen Mauer gehabt. Im Zeitalter der Industrialisierung habe man die Form eines Spiegeleis adaptiert: Der Dotter in der Mitte sei das Stadtzentrum und das weiße Drumherum die Industrie- und Gewerbegebiete. Die Stadt der Zukunft entwickelt sich laut Töpfer in Richtung eines Rühreis

Im Dialog mit dem Publikum zeigte er sich selbstkritisch. Diese Eigenschaft wiederum erwartet er auch von jedem aktiven Politiker. In der Abfallwirtschaft habe er, der auch als Vater des Gelben Sackes bezeichnet wird, beispielsweise immer seine Entscheidungen nach dem aktuellen Stand von allgemeiner Erfahrung und Wissenschaft getroffen.

Unverzichtbar ist für Töpfer die Energiewende, verbunden mit dem Atomausstieg und der Nutzung erneuerbarer Energien. „Wir müssen die Energiewende schaffen“, sagte er wörtlich. Ausdrücklich verteidigte er die Windkraft. Hinsichtlich der Speicherung ist er optimistisch, dass innerhalb eines überschaubaren Zeitraums praktikable Lösungen gefunden werden. Wegen nicht vorhandener Speichermöglichkeiten auf Windkraft zu verzichten, sei ein Fehler.

Mit neuem Wissen müssten immer neue Entscheidungen getroffen werden. „Und mit dem Wissen von Fukushima musste der Ausstieg aus der Atomenergie erfolgen“. Windkraftgegnern, die für Atomenergie plädierten, hielt er entgegen, dass er als Vorsitzender der Kommission zur Findung von atomaren Endlagern und den damit verbundenen Schwierigkeiten den Schritt ebenfalls für richtig halte, auszusteigen.

