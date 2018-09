Stadt Kirchberg strebt weiteren Einzelhandel an

Bislang spielt sich in Kirchberg der großflächige Einzelhandel hauptsächlich auf dem ehemaligen Tenhaeff-Areal am Stadtrand Richtung Kappel ab. Dort haben sich der Vollsortimenter „Wasgau“ sowie die Discounter „Lidl“ und „Aldi“ niedergelassen. Geht es nach den Plänen des Kirchberger Stadtrates, kommt mittelfristig ein weiteres Gebiet hinzu, auf dem großflächiger Einzelhandel möglich werden soll: In der Emil-Thomas-Straße, auf dem ehemaligen Gelände der in den Simmerner Gewerbepark abgewanderten Thomas-Gruppe, könnte sich ein weiterer Supermarkt ansiedeln. Dem Vernehmen nach soll es sich dabei um ein Geschäft des Einzelhandelskonzerns „Edeka“ handeln. Offensichtlich steht ein möglicher Investor bereits Gewehr bei Fuß und ist bereit, das langwierige Prozedere gemeinsam mit der Stadt durchzustehen. Angedacht ist außerdem die Ansiedlung einiger Fachmärkte in der Emil-Thomas-Straße. Dort könnten sich beispielsweise ein Drogeriemarkt und eine Schuhkette niederlassen. Dafür würde sich – von der Kappeler Straße kommend – das Gelände an der rechten Straßenseite anbieten, wo derzeit noch der Discountmarkt „Norma“ beheimatet ist. Denn dieser lässt zurzeit direkt gegenüber ein neues Gebäude errichten – der Umzug dürfte nicht allzu lange auf sich warten lassen. Dann wäre am bisherigen „Norma“-Standort ausreichend Platz für die genannten Fachmärkte, die mit Supermarkt und Discounter ein Einkaufsensemble bilden würden und auf entsprechende Synergieeffekte hoffen können.

Foto: Markus Lorenz

Das Problem: Kirchberg ist ein sogenanntes Grundzentrum und hat seine Aufgabe somit nur in der Nahversorgung der Bevölkerung. Großflächiger Einzelhandel, wie er in einem Mittelzentrum wie der Kreisstadt Simmern relativ problemlos möglich ist, muss erst durch die übergeordneten Behörden genehmigt werden. Dazu bedarf es auch einer Zustimmung der Nachbarn. Dass es sich dabei um ein langwieriges Verfahren handeln wird, machte Stadtbürgermeister Udo Kunz dem Rat deutlich. „Bislang konzentriert sich bei uns der großflächige Einzelhandel (mehr als 800 Quadratmeter) auf das Sondergebiet am Tenhaeff-Platz. Die Stadt müsste einen neuen Versorgungsbereich in der Emil-Thomas-Straße ausweisen als Ergänzung des bisherigen Einzelhandels. Dazu müssen wir ein städtebauliches Konzept erstellen lassen, und die Verbandsgemeinde muss ihr Einzelhandelkonzept entsprechend fortschreiben. Selbst wenn dies alles erfolgreich gemeistert ist, heißt das noch lange nicht, dass auch die übergeordneten Behörden unserem Vorhaben zustimmen werden“, machte der Stadtchef den Ratsmitgliedern klar.

Dennoch fand sich dafür einmütig Zustimmung. „Die Entwicklung was den Handel angeht, hat sich in den vergangenen Jahren sowieso verschoben von der Innenstadt hin zum Tenhaeff-Gelände“, sagte Gerd Roth (SPD). „In der City funktioniert der Handel nicht mehr, dagegen floriert er am Stadtrand. So ist nun einmal die Entwicklung.“ Ins gleiche Horn stieß Jürgen Tappe (CDU). „Ich sehe hier keine Bedrohung für die Innenstadt, sondern ganz im Gegenteil: Ein solches Projekt in der Emil-Thomas-Straße bringt mögliche Kunden eher noch ein Stück näher an die City.

Beigeordneter Wolfgang Krämer (CDU) würdigte die Ausdauer des bereitstehenden Investors: „Der hat einen langen Atem und wird mit uns den Schritt auch bis zum Ende gehen. Da können wir sicher sein.“ Werner Wöllstein (FDP) sprach über die vorgesehene Einzelhandelserweiterung von einem „Konzept, das den Standort Kirchberg stärken wird“.

Damit fand er Unterstützung von Michael Weiand (FWG): „Den Standort Kirchberg stärken – das ist genau die richtige Aussage.“ Dennoch goss Bürgermeister Udo Kunz ein paar Tropfen Wasser in den vermeintlich süßen Wein. „Ich will hier ein wenig auf die Euphoriebremse treten. Ob wir weiteren großflächigen Einzelhandel in unserer Stadt durchbekommen, steht Spitz auf Knopf. Das wird eine ergebnisoffene Entscheidung.“

Angestrebt wird im Falle eines Falles dann auch eine verkehrstechnische Anbindung vom Tenhaeff-Gelände zur Emil-Thomas-Straße, um so beide Einzelhandelsgebiete räumlich zusammenzuführen. Auch für den Stadtchef stellen die Pläne eine Bereicherung für Kirchberg dar. „Welchen Einzelhandel in der Innenstadt sollten wir denn noch schützen? Da gibt es ja kaum noch was. Es entspricht nun mal dem Zeitgeist, dass es die Kunden eher in die Supermärkte und Discounter zieht. Wir werden nun eine städtebauliche Beurteilung in Auftrag geben und bei der VG eine Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes beantragen.“

Von unserem Redakteur Markus Lorenz