Stadt Boppard unterstützt Marienberg-Investor

Die Bopparder halten große Stücke auf Friedrich Ohnewein. Dem Architekten und Projektentwickler aus der Steiermark trauen, nach allem, was sie über ihn gehört oder gelesen haben, viele Bürger zu, dass der Österreicher das Kloster Marienberg vor dem Verfall bewahrt und auf Vordermann bringt.

Zwischen der Realschule Marienberg (linkes Gebäude) und dem mächtigen Kloster-Komplex soll ein neuer öffentlicher Zugang zum Marienberger Park entstehen. Die Ausweisung zum Sanierungsgebiet macht diese Erschließungsmaßnahme möglich.

Foto: Suzanne Breitbach

Auch Burgermeister Walter Bersch und die Stadtratsmitglieder sind zuversichtlich, dass es dem neuen Eigentümer der Klosteranlage gelingt, erfolgreich das Konzept „Wohnen im Kloster“ umzusetzen. Die Stadt will die Investition unterstützen, indem sie den Komplex als Sanierungsgebiet ausweist. Dadurch kann der Investor öffentliche Zuschüsse erhalten und steuerliche Erleichterungen geltend machen.

Bei der jüngsten Stadtratssitzung war das Kloster Marienberg Thema. Wie Bürgermeister Walter Bersch schon mehrmals kundgetan hat, deuteten alle Signale des Investors darauf hin, dass Ohnewein noch in diesem Jahr loslegen möchte.

„Wir sollten alles tun, dass nach Jahren des Hoffens beim Investor jetzt etwas gelingt“, sagte Jürgen Mohr von der BfB-Fraktion. „Wir sind alle froh, wenn sich etwas tut und wir nicht wieder enttäuscht werden“, schlug CDU-Fraktionschef Wolfgang Spitz in die gleiche Kerbe.

Der Öffentlichkeit sei sehr daran gelegen, „dass das erfolgversprechende Sanierungskonzept zum Tragen kommt, und so unterstützt auch die Stadt Boppard mit ihren Möglichkeiten die Verwirklichungsbemühungen des Investors“, heiß es in der Sitzungsvorlage zum Tagesordnungspunkt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Stadt Boppard sich des Marienbergs annimmt mit der Absicht, private Investitionen in eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler im Welterbe Oberes Mittelrheintal flankierend zu begleiten. Zwei Jahre nach der Anerkennung des Mittelrheintales als Welterbe durch die Unesco hat der Stadtrat die seit 1982 unter Schutz stehende „Denkmalzone Kloster Marienberg“ förmlich als Sanierungsgebiet festgelegt. Das war am 29. März 2004. Und im November 2008 hat der Stadtrat den Bebauungsplan Kloster Marienberg beschlossen. Doch die öffentliche Begleitmusik verhallte wirkungslos. Am weiteren Verfall des Klostertraktes änderte sich nichts.

Das soll jetzt anders werden. Im Zusammenhang mit den jüngsten Kaufvertragsverhandlungen sei es für den Investor immens wichtig, dass seine Investitionen auch eine öffentliche Förderung, etwa durch denkmalschutzbezogene Abschreibungsmodalitäten, erfahren, meint die Stadtverwaltung.

Der Stadtrat folgte dem Ansinnen und wies ein förmliches Sanierungsgebiet „Kloster Marienberg“ aus. Die Ausweisung eines Sanierungsgebietes muss im öffentlichen Interesse sein. Dieses öffentliche Interesse besteht darin, den Marienberger Park besser zu erschließen. Zu diesem Zweck möchte der Marienberg-Besitzer das Areal zwischen Kloster und Realschule Marienberg der Stadt übereignen. In diesem Zwischenraum will die Stadt einen neuen Zugang zum Marienberger Park schaffen. Dadurch ist es möglich, vom Parkdeck direkt in den Park zu gehen, ohne den Umweg über den Schowes nehmen zu müssen.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling