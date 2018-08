St. Goar-Oberwesel: Fusionsvertrag mit Emmelshausen erntet breite Zustimmung

Nach der Verbandsgemeinde Emmelshausen folgt St. Goar-Oberwesel: Das Gremium hat am Donnerstagabend in seiner Sitzung grünes Licht für die Fusionsvereinbarung gegeben – und sprach dabei mit einer Stimme, womit wohl die wenigsten gerechnet hätten. Hatte es doch am Mittelrhein in der Vergangenheit zahlreiche Diskussionen und Streits um den richtigen Partner gegeben.

Die einen wollten am Mittelrhein bleiben und mit der Stadt Boppard den Schulterschluss suchen. Die anderen wollten in Richtung Vorderhunsrück mit der VG Emmelshausen fusionieren. Die Fronten verhärteten mehr und mehr, und am Ende wurde der Publikumsjoker gezogen: Ein Bürgerentscheid brachte ein klares Ergebnis pro Emmelshausen hervor.

Einstimmig wurde jetzt das Signal in den Vorderhunsrück und an die Bürger gesendet, mit dem Fusionspapier für die neu zu bildende Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein einverstanden zu sein. Nur SPD-Ratsmitglied Heinz Fischer, auch einer der Boppard-Befürworter, enthielt sich.

Der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende Bruno Schön, der nach dem Bürgerentscheid seinen Fraktionsvorsitz abgegeben hatte, war an diesem Abend nicht anwesend.

Damit war er aber nicht der Einzige. Denn bis kurz vor Sitzungsbeginn war nicht klar, ob das Gremium überhaupt beschlussfähig sein würde. Eine ganze Reihe von Ratsmitgliedern hatte sich entschuldigen lassen. Erst als kurz nach 18 Uhr ein Nachzügler eintraf, konnte die Sitzung beginnen.

„Wir haben es uns nicht leicht gemacht“, betonte der neue CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Peter Münch. Es gab lange Verhandlungen, mehrfach wechselten die Verhandlungspartner, schlussendlich wurden die Bürger gefragt. „Wir hatten einen eindeutigen Bürgerentscheid und sind der Meinung, wir haben einen Bürgerauftrag zur Fusion mit Emmelshausen“, sagte Münch und hob hervor, dass die Verhandlungen im Lenkungsausschuss „harmonisch“ und „zielführend“ über die Bühne gegangen seien. „Wir wünschen uns, dass der VG-Rat ein starkes Zeichen setzt und dieser Vereinbarung geschlossen zustimmt“, formulierte Münch seine Bitte an seine Ratskollegen.

Sein Fraktionskollege Rainer Ziermann, der sich als Sprecher des Bürgerbegehrens sehr für eine Fusion entlang des Mittelrheins eingesetzt hatte, erklärte: „Viele wissen, dass ich mir einen anderen Fusionspartner gewünscht hätte.“ Mit der Fusionsvereinbarung an sich zeigte er sich aber einverstanden: „Den Inhalt hätte ich auch so unterschrieben, wenn da Boppard als Partner gestanden hätte. Deshalb werde ich heute zustimmen.“

Es sei nicht zu verhehlen, dass viele aus seiner Fraktion sich einen anderen Ausgang des Bürgerentscheids gewünscht hätten, betonte auch SPD-Ratsmitglied Bernd Heckmann. Aber auch die SPD beugte sich dem Bürgerwillen: „Wir werden es nicht blockieren, es wird keine Gegenstimme aus der SPD geben“, betonte Heckmann.

Kritik übte er aber am engen Zeitplan. Parallel zum Haupt- und Finanzausschuss am Mittelrhein tagte vergangene Woche der Verbandsgemeinderat Emmelshausen in Leiningen und stimmte über die Fusionsvereinbarung ab. Die SPD hätte in der Fusionsvereinbarung aber gerne noch eine Positionierung zu den Themen Bahnlärm und Mittelrheinbrücke gesehen. Doch Änderungen seien zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr möglich gewesen.

Die Termine hätten seit Monaten festgestanden, entgegnete VG-Bürgermeister Thomas Bungert. Denn es gilt, einen engen Zeitplan einzuhalten, da der Rat für die neue Verbandsgemeinde bereits bei der nächsten Kommunalwahl gewählt werden soll, die am 29. März 2019 gemeinsam mit der Europawahl stattfindet. Die Fusion selbst soll zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. „Im Lenkungsausschuss herrschte Einstimmigkeit, das so zu händeln“, betonte Bungert. Auch die Freien Wähler sprachen sich für die Fusionsvereinbarung aus: „Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft“, so die FWVG-Vorsitzende Pia Trimpe-Müller.

Auch über den Namen für die neue VG wurde kurz gesprochen, aber nicht so ausgiebig diskutiert, wie eine Woche zuvor im Verbandsgemeinderat Emmelshausen. Dort hatten sich die Freien Wähler vehement gegen das „Hunsrück“ im Namen und stattdessen für ein „Vorderhunsrück“ ausgesprochen.

„Der Mittelrhein beginnt in Köln und endet in Mainz“, warf Heinz Fischer (SPD) in Oberwesel analog die Frage auf, ob es nicht besser „Oberer Mittelrhein“ heißen solle. „Ich finde es immer faszinierend, dass die Namensgebung so im Mittelpunkt steht. Dass Emmelshausen nicht den gesamten Hunsrück abbildet, ist jedem präsent. Dass St. Goar-Oberwesel nicht den gesamten Mittelrhein abbildet, ist auch jedem präsent“, sagte der VG-Bürgermeister. Aber es seien markante und identitätsprägende Namen. Als Alternativen seien VG Rheinhöhe oder VG Emmelshausen-St. Goar-Oberwesel in Betracht gekommen, die aber keine breite Zustimmung gefunden hatten.

„Wir haben die einmalige Chance, eine Marke zu bilden“, sagte die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Kerstin Arend-Langenbach und warb für Zustimmung für die Variante „Hunsrück-Mittelrhein: „Wir kriegen unsere Gäste mit diesem Namen zu uns.“

Als zum guten Schluss der Lauderter Ortschef Arnold Grings noch etwas süffisant in die Runde fragte, ob der Begriff Mittelrhein nicht längst schon durch die Mittelrheinbrücke geprägt sei, beendete Thomas Bungert schließlich die Namensdiskussion – und erntete auch keinen Widerspruch.

