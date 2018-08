Spielfeld soll noch vor den Ferien fertig sein

Die erste von der Stadt Oberwesel betriebene Sportanlage wird in Kürze fertiggestellt werden. Schätzungsweise in zwei bis drei Wochen sollen die Arbeiten am neuen Multifunktionsspielfeld am Rheinufer abgeschlossen sein. „Bis zum Beginn der Sommerferien soll das Spielfeld fertig sein“, sagt Oberwesels Stadtbürgermeister Jürgen Port. Dann kann der Platz eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben werden.

Endspurt an der Baustelle Kleinspielfeld, die Tore sind geliefert, der Basketballkorb ist noch nicht montiert, das Umfeld wird noch gestaltet. In wenigen Wochen soll das neue Angebot für Jugendliche am Rheinufer in Oberwesel fertig sein: Wo jetzt noch die Bagger die letzten Arbeiten erledigen, entsteht ein Spielfeld, auf dem Fußball, Basketball und Beachvolleyball gespielt werden kann.

Foto: Suzanne Breitbach

Das Multifunktionsspielfeld befindet sich am Rheinufer in der Nähe des Rhinelanderstadions. Direkt neben dem neuen Spielfeld befinden sich auf der einen Seite Tennisplätze, auf der anderen Seite ein Campingplatz. Das neue Mehrzweckfeld soll das ganze Jahr über genutzt werden können, auch eine Flutlichtanlage ist mit dabei. „Es ist ein Angebot der Stadt für die freie Jugend“, sagt Port. Die Anlage kann also von allen Einwohnern genutzt werden.

Die Idee kam auch von den Kindern und Jugendlichen selbst: Ursprünglich sei es ein Wunsch der Realschüler und der Schule insgesamt gewesen. An die Stadt sei zunächst der Wunsch herangetragen worden, dass Oberwesel einen bespielbaren Bolzplatz benötigt. Bald kann auf dem neuen Sportplatz aber nicht nur Fußball, sondern auch Basketball und Beachvolleyball gespielt werden.

Die Baumaßnahme ist die größte Einzelinvestition der Stadt Oberwesel im diesjährigen Haushaltsjahr. Sie bildet den Auftakt in einer Reihe von Maßnahmen zur Gestaltung des Rheinufers in Oberwesel, für die in den kommenden Jahren mehr als 5 Millionen Euro in der Finanzplanung vorgesehen sind. Insgesamt 465.000 Euro kostet das „Beachvolleyball- und Mehrzweckfeld am Campingplatz“ neben dem Tennisplatz. Im August vergangenen Jahres hatte der Stadtrat die Bauaufträge vergeben. Bevor mit dem Bau begonnen werden konnte, waren noch Abriss- und Entsorgungsarbeiten fällig, die der Rat damals zum Pauschalpreis von 33.260,50 Euro vergab. Für Planung, Bauleitung und Gutachten veranschlagte die Stadt rund 50.000 Euro. Die Erd-, Tief- und Pflasterarbeiten mit dem Sportplatzbau betrugen 366.794 Euro.

Von unserer Redakteurin

Denise Bergfeld