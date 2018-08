Spendenaktion des Fördervereins hat Erfolg: Doch noch Hoffnung für Freibad Gemünden

Das Freibad von Gemünden hat doch noch eine Chance. Eine vom Förderverein des Bades gestartete Spendenaktion (wir berichteten) hat binnen weniger Wochen großen Zuspruch gefunden. Derzeit sieht es ganz danach aus, als könnte durch die Hilfe des Vereins, vieler Bürger und Unternehmen sowie durch die Bereitschaft der Verbandsgemeinde Kirchberg, ihren zugesagten Finanzierungsanteil zu tragen, die Freibadsaison 2018 doch beginnen.

Die Arbeiten lauf auf Hochtouren, damit das Gemündener Freibad in die neue Saison gehen kann. Markus Ulrich, Auszubildender zum Schwimmmeister, und die weiteren Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Kirchberg setzen alles daran, dass das Bad bald wieder fit für die Schwimmer ist.

Noch vor einigen Wochen sah es extrem schlecht aus für den Fortbestand des Gemündener Freibads. Bei einer routinemäßigen Kontrolle der Heizungsanlage im Januar war festgestellt worden, dass die Heizung nicht mehr funktionsfähig ist. Die Verbandsgemeinde Kirchberg informierte den Förderverein über den festgestellten Schaden. Für das Bad bedeutete dies, dass es nicht in Betrieb genommen werden kann.

Massiver Heizungsschaden

Verbandsgemeinde und Förderverein berieten gemeinsam in einem, wie betont wird, sehr positiven Dialog, welche Schritte grundsätzlich denkbar sein könnten, um den Fortbestand des Bades sichern zu können. Schließlich war einerseits bekannt, dass ein kapitaler Schaden an der Heizung ein massives technisches Problem darstellt und andererseits ein Beschluss des Rats der Verbandsgemeinde vom Oktober 2015 gilt, der die jährlichen Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen auf 21.000 Euro deckelt. Die geschätzten Kosten für eine neue Heizungsanlage liegen laut Annahme der Verbandsgemeinde aber im Bereich von etwa 65.000 Euro, sodass ein Fehlbetrag von mehr als 40.000 Euro existierte. Der Förderverein startete daraufhin einen breiten Spendenaufruf und warb in vielen Gesprächen und mit zahlreichen Schreiben an Firmen, Privatpersonen, Gemeinden und Multiplikatoren dafür, sich mit einem finanziellen Beitrag für den Fortbestand des Freibads einzusetzen. Mit Erfolg.

Vor einigen Tagen konnte der Förderverein um die Vorsitzende Taina Kammritz der Verbandsgemeinde signalisieren, dass die Rückmeldungen auf die Spendenaktion sehr positiv sind. „Wir haben eine tolle Resonanz auf unseren Aufruf erlebt“, sagt Kammritz begeistert. Viele Spenden gingen ein, dazu liegen zahlreiche weitere Zusagen vor, dass entsprechende Überweisungseingänge auf dem Konto des Fördervereins in den kommenden Tagen zu erwarten sind. Mit den Ersparnissen des Vereins sowie der zugesagten maximalen Reparatursumme der VG zusammengenommen, geht der Förderverein fest davon aus, dass die Sanierung der Heizung dank der Spenden gestemmt werden kann. „Wir sind extrem begeistert“, sagt Kammritz, „wir haben so viel Unterstützung bekommen, auch aus Nachbarkreisen, dass wir unglaublich dankbar sind. Wir hatten darauf gehofft, aber erwarten konnten wir dies so nicht.“

Nicht nur die eigene Ortsgemeinde und benachbarte Kommunen leisteten ihren Beitrag, sondern auch viele Privatpersonen und Firmen, sogar Stiftungen. Der Wille, das Gemündener Freibad weiterhin am Leben zu erhalten, war sehr deutlich zu erkennen. Jede weitere Spende, die in den kommenden Tagen oder Wochen beim Förderverein eingeht, kann zudem den Fortbestand des Bades weiter sichern, denn auch in der Zukunft werden Kosten entstehen. Außerdem ist der Auftrag für die neue Heizung noch nicht vergeben.

Finanzielle Lücke geschlossen

Die VG Kirchberg arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, dass die Ausschreibung schnellstmöglich fertig gestellt wird und der Auftrag im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung möglichst zeitnah von einem bestenfalls regionalen Unternehmen ausgeführt werden kann. Als feststand, dass der Förderverein die finanzielle Lücke würde schließen können, begannen parallel zu den Ausschreibungsarbeiten auch die konkreten weiteren Maßnahmen, um das Bad nach den langen Wintermonaten fit für die Saison zu bekommen – insbesondere Fliesenarbeiten in den Becken. „Alles soll zügig umgesetzt werden“, sagt VG-Bürgermeister Harald Rosenbaum, „unser Ziel ist es jetzt, dass wir im Juni oder Anfang Juli eröffnen können, wenn alles gut läuft.“

Rosenbaum teilt die Freude des Fördervereins und zollt der Aktion der Gemündener seinen deutlichen Respekt. „Ich habe mich sehr gefreut, dass der Verein das Geld zusammenbekommen hat“, erklärt der VG-Chef, der die Bauabteilung unverzüglich damit beauftragte, die Ausschreibung fertigzustellen. „Es pressiert ja“, sagt Rosenbaum, der klar ergänzt: „Wir lassen das Bad nicht hängen. Ich bin richtig froh, dass das so gut geklappt hat.“

Öffnung am 1. Juni wäre ein Traum

Der Förderverein hofft mit dem VG-Bürgermeister darauf, dass nun alles schnell geht und sich ein schwimmbadaffines regionales Heizungsbau-Unternehmen findet, das den Auftrag mit hohem zeitlichen Engagement umsetzt. Auch wenn das ursprüngliche Vorhaben, die Saison am 1. Juni zu starten, derzeit in den Sternen steht, erklärt Fördervereinsvorsitzende Kammritz: „Das ist unser Traum.“ Viele haben dazu beigetragen, dass er wahr werden könnte.

Der Förderverein freut sich auf weitere Unterstützer des Projekts der Badsanierung. Der Verein hat ein Spendenkonto eingerichtet bei der Volksbank Hunsrück-Nahe (Iban: DE27.560.614.720.008.585.859). Für Auskünfte zur Spendenaktion und für allgemeine Fragen steht die Vorsitzende des Vereins, Taina Kammritz, zur Verfügung, Tel. 0160/633 56 40.

