Spectaculum im Mai: Oberwesel fällt zurück ins Mittelalter

Oberwesel

An Pfingsten ist es wieder soweit: Was auf die heutige Zeit hinweist, wird in Oberwesel mit Säcken, Leinen oder Tüchern verhüllt. Keine Reklame, Garageneinfahrt, kein Verkehrsschild soll die historische Kulisse beeinträchtigen. Spätestens wenn die Geldautomaten wieder mit Dukatenscheißerschildern in gotischen Lettern kaschiert werden, weiß jeder Bescheid: Das mittelalterliche Spectaculum beginnt. Die Oberweseler feiern es traditionell alle zwei Jahre zu Pfingsten. Tausende Besucher pilgern deshalb an den Mittelrhein. In diesem Jahr von Samstag bis Montag, 19. bis 21. Mai..