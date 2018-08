Soziale Ungerechtigkeiten erkennen

Zum Abschied in den Ruhestand gab es für Karin Suppus, langjährige Mitarbeiterin des Caritasverbandes, Geschäftsstelle Simmern, einen großen Blumenstrauß von der Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Hunsrück-Kreises.

Mit Karin Suppus (links) verliert die Gleichstellungsbeauftragte des Rhein-Hunsrück-Kreises, Pia Reuter, eine erfahrene Mitstreiterin im Einsatz für die Belange von Frauen. Zum Ruhestand gab's zum Dank Blumen. Foto: Kreisverwaltung

Pia Reuter: „Wenn man eine langjährige Mitstreiterin in Sachen Frauenpolitik verliert, ist es mir ein dringendes Bedürfnis, dieser herzlich zum Abschied danke zu sagen“, sagte Pia Reuter.

So wirklich kann Karin Suppus es noch nicht fassen – Ruhestand. Noch ist es eher abstrakt, aber durch die vielen letzten abschließenden Gespräche in Arbeitskreisen, Gremien oder die Aktenübergabe an Kolleginnen, wird der Übergang in den nächsten Lebensabschnitt greifbarer.

Auf jeden Fall wird es in Richtung Unruhestand gehen, ist sie sich sicher und lässt prompt eine Aufzählung geplanter Aktivitäten folgen. Im Gespräch mit der Gleichstellungsbeauftragten hob Karin Suppus hervor: „Ein großes Anliegen war mir immer, soziale Ungerechtigkeiten zu erkennen, zu benennen und andere für ein gemeinsames Vorgehen zu gewinnen. Nur so können die notwendigen Veränderungen herbeigeführt werden.“ In diesem Sinne weist Suppus eindringlich auf die starken Veränderungen unter anderem in ihrem Arbeitsfeld „Schwangerenberatung“ hin.

Diese haben mit der sich wandelnden Arbeitswelt zu tun; hier insbesondere die prekären Arbeitsverhältnisse. Letztlich produzieren sie immer Armut, sind sich Pia Reuter und Karin Suppus sicher. Eine weitere Ursache ist der immer stärkere Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für alle. Die gelte insbesondere für Familien mit Kindern. Daraus resultiert auch Karin Suppus' Zukunftswunsch: intensive strukturelle Veränderungen vorantreiben!

Nichts mehr sehen und verändern zu wollen, würde auch nicht zu ihr passen, ist sich Pia Reuter sicher. Ihre verlässliche Mitstreiterin in Sachen Frauenrechte und Frauenbelange wird der Gleichstellungsbeauftragten ebenso fehlen wie deren sanfte Beharrlichkeit.