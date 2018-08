Soonwaldfee: Nachfolgerin für Sandra gesucht

Aus unserem Archiv

Ellern

Soonwaldfee gesucht! Nach zweijähriger Amtszeit gibt turnusgemäß Sandra Kaaekuahiwi ihre Krone weiter. Aber an wen? Das steht noch in den Sternen. Es wird eine neue Soonwaldfee gesucht. Die junge Frau, die Lust hat, den großen, verwunschenen Wald zwischen Hunsrück bei Ereignissen und Veranstaltungen zu repräsentieren, sollte sich melden. Beim Waldtag am Sonntag, 16. September, erhält die neue Fee im Walderlebniszentrum Soonwald in Neupfalz von ihrer Vorgängerin, Soonwaldfee Sandra, ihre Insignien und wird feierlich in ihr Amt eingeführt.