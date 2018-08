Soll Kreis an diskriminierte Beamte zahlen?

Unter dem Aspekt der Gleichbehandlung überlegt der Kreis, für seine Beamten tief in die Tasche zu greifen.

Im Kreisausschuss wurde zuletzt – ohne Ergebnis – diskutiert, ob gut 50.000 Euro dafür ausgegeben werden sollen, dass kommunale Beamte der Kreisverwaltung eine freiwillige Ausgleichszahlung erhalten, weil sie unter die sogenannte Altersdiskriminierung fallen.

Der Begriff, um den es im Kreisausschuss ging, war schon einmal sperrig genug: „Altersdiskriminierung“ lautet das Schlagwort, hinter dem sich ein ebenfalls komplizierter Sachverhalt verbirgt. Im Jahr 2011 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass bei Tarifbeschäftigten nicht mehr das Lebensalter, sondern nur die Dienstjahre über die Bezahlung bestimmen dürfen. Im Jahr 2014 folgte dann die gleiche gesetzliche Regelung für Beamte, die auch vom Bundesverwaltungsgericht übernommen wurde. In Rheinland-Pfalz gab es drei Musterklagen vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG), die Beginn des laufenden Jahres zugunsten der Beamten geurteilt wurden.

Das OVG entschied, dass betroffenen Beamten angesichts des „altersdiskriminierenden Besoldungssystems“, das bis 30. Juni 2013 Bestand hatte, eine Entschädigungszahlung von 100 Euro je Monat zusteht. Um diese Zahlung zu erwirken, musste ein Widerspruch eingelegt werden.

Wie im Kreisausschuss diskutiert wurde, haben 59 Beamte der Kreisverwaltung Widerspruch gegen die Altersdiskriminierung eingelegt. 52 dieser Beamten hatten demnach einen Anspruch auf die Entschädigungszahlung und erhielten im Regelfall den vorgesehenen Höchstsatz von 1900 Euro. Mit der Auszahlung des Monats Mai 2018 erhielten sie die Entschädigung – der Kreis zahlte insgesamt 92.200 Euro. Doch damit könnte der Fall noch nicht abgeschlossen sein.

30 Beamte dürften Anspruch haben

Denn laut Berechnung der Verwaltung haben 59 weitere Beamte der Kreisverwaltung keinen Widerspruch eingelegt. 30 dieser Beamten dürften nach Einschätzung der Verwaltung aber als „altersdiskriminiert“ gelten und somit ein Anrecht auf Entschädigung haben. „Im Sinne der Gleichbehandlung schlägt die Verwaltung vor, im Rahmen einer freiwilligen Leistung und überplanmäßigen Ausgabe auch diese Beamten zu entschädigen“, hieß es in der Ausschussvorlage. Laut Schätzung hätte die freiwillige Ausgabe ein Volumen von 50.000 Euro.

„Hinsichtlich der Gleichbehandlung wäre dies eine erfreuliche Nachricht für das Haus“, sagte Landrat Marlon Bröhr, der im Ausschuss für die Vorlage der Verwaltung warb. Allerdings zeigte sich rasch, wie unterschiedlich die Thematik betrachtet wird. So sprachen sich drei Bürgermeister von Verbandsgemeinden, die als Chefs von Verwaltungseinheiten letztlich vor der gleichen Grundfrage stehen wie der Landrat, grundverschieden aus. Harald Rosenbaum (Kirchberg) sprach sich klar für den Vorschlag der Kreisverwaltung aus. „Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit des Gesetzgebers“, sagte Rosenbaum und wies darauf hin, dass es für Beamte mit Blick auf deren Loyalität eine überaus schwere Entscheidung sei, gegen den Dienstherren zu klagen oder sich rechtlich in Form eines Widerspruchs gegen diesen zu stellen. Rosenbaum hob weiter darauf ab, dass Beamte in Rheinland-Pfalz in Vergleich mit dem Bund oder Hessen ohnehin schlechter bezahlt würden und es zunehmend schwerer sei, Beamte für Rheinland-Pfalz zu gewinnen. Stefan Wickert (Freie Wähler) wies darauf hin, dass die Information zum Widerspruchsrecht an die Beamten der Kreisverwaltung wohl sehr kurz vor Weihnachten mit Frist bis Jahresende 2017 eingegangen sei.

Die Rechtslage anders sehen die VG-Chefs Michael Boos (Simmern) und Thomas Bungert (St. Goar-Oberwesel). „Wo ziehe ich denn dann in Zukunft die Grenze?“, fragte Bungert, der von Haus aus ebenso Jurist ist wie sein Kollege Rosenbaum. Der Kreisausschuss würde quasi den Gesetzgeber ersetzen, führte Bungert aus. Die unterschiedliche Betrachtungsweise der beiden fachlich fundierten CDU-Parlamentarier zeigte die verschiedenen Sichtweisen auch innerhalb der Fraktionen auf. Boos (SPD) argumentierte zudem, dass es „eine Zahlung ohne Rechtsgrund“ wäre. „Auch die Aufsichtsbehörde würde widersprechen“, erklärte er weiter, denn jeder betroffene Beamte hätte seinen Anspruch geltend machen können. Michael Maurer (SPD) fragte unterdessen nach dem Verhalten anderer Kreise zur gleichen Sachlage. Erkenntnisse dazu liegen aber offensichtlich nicht vor.

Haushaltslage bietet Spielraum

Klar ist, dass der Rhein-Hunsrück-Kreis sich im Gegensatz zu anderen Gebietskörperschaften diese Sonderausgabe leisten könnte, um benachteiligten Beamten damit etwas Gutes zu tun. Kreise wie Rhein-Lahn oder Birkenfeld beispielsweise haben dagegen aufgrund problematischer Haushaltslage gar keine Möglichkeit dazu – ganz abgesehen davon, dass hier wohl unverzüglich die Aufsichtsbehörden einschreiten würden. „Es gibt keinen Titel“, sagte Landrat Bröhr mit Blick auf die mögliche Haushaltsmehrausgabe, „es gibt auch keinen Anspruch.“

So sehr sich der Ausschuss mühte, der Gleichbehandlung nachzukommen, wurden in der Diskussion Unschärfen erkennbar. „Wenn ich mich hier umschaue, dann sehe ich Juristen, die nicht wissen, was los ist“, sagte Karl Moog (CDU). Der Kreisausschuss hat sich bei zwei Gegenstimmen für eine Vertagung der Entscheidung ausgesprochen.

