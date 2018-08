Sohrener Festival mit Traktor-Spaßwettbewerb fällt aus

Das FullPull-Festival, das an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag auf dem Gelände des Gretenhofs bei Sohren stattfinden sollte, ist abgesagt. Ursprünglich geplant war ein Festival, das neben dem Traktorpulling auch viel Livemusik mit bekannten Acts auf dem Programm hatte.

Vom heutige Freitag bis einschließlich Sonntag sollte das FullPull-Festival auf dem Gretenhof in Sohren stattfinden. Es wurde abgesagt. Foto: Screenshot

Es sollten mehrere Bands, unter anderem Glasperlenspiel und Völkerball auftreten. Bei dem Spaßwettbewerb Traktorpulling treten aufgemotzte Traktoren mit angehängten Bremswagen gegeneinander an und ermitteln so die stärkste Zugmaschine.

Zu dieser Gaudi kommt es nun nicht. Auf der Internetseite des Veranstalters prangt in roten Buchstaben der Hinweis „Abgesagt“. Darunter folgt eine Erklärung, in der es unter anderem heißt: „Trotz aller Bemühungen unsererseits müssen wir euch leider mitteilen, dass das Fullpull Festival nicht stattfindet. Wir sind seit über elf Monaten mit allen beteiligten Behörden im Gespräch, haben unsere Gesamtkonzeption den sich ständig ändernden Anforderungen seitens der Behörden immer wieder angepasst. Bereits im August letzten Jahres wurde uns seitens der Behörden signalisiert, dass einer Veranstaltungsgenehmigung unter Berücksichtigung bestimmter Auflagen nichts im Wege steht. Alle zu diesem Zeitpunkt genannten Anforderungen wurden von uns erfüllt. Aufgrund kürzlich gestellter horrender und nicht nachvollziehbarer Anforderungen seitens der Behörden, welche nicht finanzierbar sind, ist es leider nicht möglich, das Festival durchzuführen. Leider wissen wir nicht, warum die Behörden so kurz vor Festivalbeginn Anforderungen stellen, von denen zuvor keinerlei Rede war.“

Aus Sicht der zuständigen Behörde, der Verbandsgemeinde Kirchberg stellt sich das etwas anders dar. Es habe mehrere Gespräche mit dem Veranstalter gegeben. Zuletzt sei ein Termin Anfang Mai mit allen für die Sicherheit relevanten Vertretern, wie Polizei und Feuerwehr anberaumt worden. Zu diesem sei der Veranstalter aber gar nicht erschienen.

Bürgermeister Harald Rosenbaum erklärte auf Anfrage: „Wir haben offiziell seitens des Veranstalters nichts von der Absage erfahren, sondern erhielten nur durchs Internet davon Kenntnis.“ Eine Genehmigung mit Auflagen erteile die Verbandsgemeinde grundsätzlich nicht. „Wir hätten den Sohrenern gern dieses Event gegönnt, und wenn die üblichen Auflagen erfüllt gewesen wären, hätten wir es auch genehmigt.“ Warum der Veranstalter letztendlich das Festival abgesagt hat, darüber lässt sich nur spekulieren. Ist ihm das Geld ausgegangen?

Zu der Vermutung passt eine Erklärung des Veranstalters auf Facebook: „Ja, wir müssen Insolvenzantrag stellen. (...) und ein Insolvenzverwalter wird die Geschichte bezüglich unserer Vorkasseleistungen, aller gesetzlichen Verpflichtungen und Vorgaben, allgemeine Rückabwicklungen sowie die Rückabwicklung der Ticketkäufe leiten“.

Den Insolvenzverwalter wollte der Veranstalter nicht nennen, was eigentlich ein normaler Vorgang ist. Auf dem Gretenhofs bei Sohren ist man enttäuscht: „Wir haben das Gelände zur Verfügung gestellt und uns auf das Festival gefreut“, so eine Vertreterin des Gretenhofs.

Ob alle Personen, die bereits Tickets gekauft haben, diese auch erstattet bekommen, darüber entscheidet offenbar der Insolvenzverwalter, wie der Veranstalter gegenüber unserer Zeitung angab. Wer über ein Online-Portal seine Tickets bestellt hat, werde über das jeweilige Portal informiert. Wer seine Eintrittskarte bei einer Vorverkaufsstelle erstanden hat, solle diese kopieren oder abfotografieren und die Datei dann an den Veranstalter per E-Mail schicken. „Dann leiten wir das in die Wege“, sagte der Veranstalter.

Ein Tagespass für den Freitag kostete 25 Euro, für ein Festivalticket für das ganze Wochenende inklusive Campingplatz mussten 114,50 Euro gezahlt werden. tor