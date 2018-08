So entsteht Holzkohle aus Eichenscheiten

Aus unserem Archiv

Boppard

Bereits zum zwölften Mal ließ der Köhlerverein Boppard das alte Köhlerhandwerk hoch über Boppard am Vierseenblick aufleben. Schon donnerstags begannen die Köhler am Köhlerplatz, Eichenscheithölzer in mehreren Schichten zu einem kegelförmigen, zwei Meter hohen Meiler aufzutürmen. „Gut Brand!“ hieß es dann samstags. In einer feierlichen Zeremonie unter der musikalischen Begleitung der Taiko-Trommler „BoppArt“ und engagierten Schülern der Helene-Pagés-Schule wurde der Kohlenmeiler entzündet.