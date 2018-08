Simmerner werden in Migennes mit viel Liebe empfangen

„Als Fremde angekommen, als Freunde wieder abgereist“ – so beschreiben einige Teilnehmer des Partnerschaftskreises Simmern-Migennes ihre Gefühle. Zum 49. Mal trafen sich Delegationen der Partnerstädte, diesmal in Frankreich. Insgesamt waren 52 Leute in Simmern aufgebrochen, um die Partnerstadt in Burgund an der Yonne zu besuchen. Der Jüngste auf dieser Reise war gerade zwei Jahre alt geworden. Von den Hauderern und den Modelleisenbahnern waren Vertreter mitgekommen, um die Verbindung zu ihren Partnervereinen „art libre espace“ und „rail 98“ zu pflegen. Die französischen Freunde hatten für eine ganze Woche eine größere Ausstellung mit Bildern aus Simmern organisiert.

Ihren Partnern in Migennes statteten die Mitglieder des Freundeskreises aus Simmern einen Besuch ab. 2019 wird Jubiläum gefeiert.

Foto: Wilhelmi

In den Reden der Bürgermeister Nikolay (Simmern) und Boucher auf französischer Seite wurde mit Nachdruck darauf verwiesen, wie wichtig gerade bei den aktuellen politischen Entwicklungen die Freundschaft zwischen den Menschen an der Basis ist. Sie machen Hoffnung, dass in einer Welt, die so in Umbruch ist und dazu neigt in nationalistischen Zwistigkeiten zu zerbröckeln, der europäische Gedanke bei den Menschen vor Ort verwurzelt ist. „Die einfachen Menschen wollen Frieden, sie wollen die jeweils anderen verstehen, Gemeinsamkeiten finden und dazu beitragen, Probleme der Zukunft auf der Grundlage der gemeinsamen Werte zu meistern“, zogen beide ihr Fazit.

Für diese Begegnung hatten die Freunde in Migennes ein tolles Programm mit viel Liebe zum Detail auf die Beine gestellt. Vormittags gab es eine Rundfahrt durch die Stadt mit ihren verschiedenen Projekten und der Restaurierung der kleinen mittelalterlichen Kirche St. Pancrace. Es gab ein Mittagessen mit den Produkten unmittelbar aus der Region Migennes. Nachmittags wurden die Hunsrücker zu den „Grottes d'arcy“ mit ihren über 20.000 Jahren alten prähistorischen Malereien und zu einer Weinprobe in Chablis entführt. Der Samstag wurde abgerundet durch ein gemeinsames Abendessen.

Sonntagmorgen fand in der kleinen Kirche St. Pancrace im alten Migennes eine sehr feierliche heilige Messe in den drei Sprachen Französisch, Deutsch und Latein statt. Die Besucher aus unterschiedlichen Ländern Europas empfanden gemeinsam und gleichermaßen die anrührende Atmosphäre in dem viele Jahrhunderte alten, neu hergerichteten, aber nicht allzu großen Gotteshaus.

Als nächstes bereitet sich der Freundeskreis in Simmern auf das 50. Jubiläum der Städtepartnerschaft vor, welches vom 10. bis zum 12. Mai 2019 stattfinden wird. Der Partnerschaftsvertrag zwischen Simmern und Migennes wurde übrigens am 4. Mai 1969 in Migennes unterschrieben. Seitdem wird die Partnerschaft gelebt.