Simmerner und Besucher brauchen Nerven: Umgehungsstraße Zieferspange wird ab Montag gesperrt

Die Autofahrer in der Kreisstadt und aus dem Umland brauchen in den kommenden Wochen gute Nerven: Die sogenannte Zieferspange zwischen der Stadteinfahrt aus Richtung Laubach kommend und dem Kreisel in Richtung Altweidelbach wird ab Montag, 28. Mai, für den Verkehr gesperrt. Die Trasse, eine der am meisten befahrenen Umgehungsstraßen der Kreisstadt, wird in dieser Zeit saniert.

Die sogenannte Zieferspange wird zwischen dem Kreisel an der Koblenzer Straße bis zum Kreisel Richtung Altweidelbach saniert. Dazu wird die Strecke ab Montag für drei Wochen gesperrt. Nach Abschluss der Arbeiten übernimmt der Kreis die Trägerschaft der Trasse.

Foto: Werner Dupuis

Grund für die Arbeiten ist ein „Tauschgeschäft“ zwischen Simmern und dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Der Kreis hat ein Teilstück der alten K 70 am nordöstlichen Stadtrand (Verbindung von der L 218 bis zum Autohaus Klein) in die Hände der Stadt gegeben und entsprechend abgestuft. Im Gegenzug wird nun die Zieferspange von der Stadt an den Kreis übertragen, die Umgehungsstraße in Richtung Globus beziehungsweise nach Laubach von einer Stadt- in eine Kreisstraße aufgestuft. Beide Vertragspartner haben sich darauf verständigt, die jeweilige Straße in einem neuwertigen Zustand zu übergeben.

Die Zieferspange, Verbindungsstraße von der L218 (Koblenzer Straße) zum Simmerner Gewerbegebiet, ist eine der meistbefahrenen Straßen und wird nun saniert. Foto: Screenshot GoogleMaps

Darin liegt die Ursache für die ab Montag geltende Sperrung: Der Straßenbelag wird abgefräst und anschließend erneuert sowie nötige Reparatur- und Markierungsarbeiten ausgeführt, wie Johannes Dillig vom betreuenden Ingenieurbüro im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert. Die Arbeiten werden von einem Simmerner Straßenbauunternehmen durchgeführt. Durch den Umfang der Arbeiten sind eine Ampelregelung oder eine einspurige Befahrbarkeit ausgeschlossen. Der Verkehr wird für drei Wochen um die Kreisstadt herum umgeleitet. Der Rest der sogenannten Zieferspange – vom Kreisel in Richtung Altweidelbach bis zum ehemaligen FZA – bleibt übrigens in städtischer Hand.

Rund 300.000 Euro muss die Stadt für die Sanierung von Zieferspange und eines Teilabschnitts bis an die K 70 berappen. Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Bis zum Beginn der Sommerferien soll alles erledigt sein, erklärt Markus Johann von der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung. Während die Sanierungsarbeiten vom Kreisel Koblenzer Straße bis zur alten K 70 nur wenige Autofahrer betreffen, sieht das bei der Zieferspange ganz anders aus: Durch die dreiwöchige Sperrung werden die Verkehrsteilnehmer auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Denn die Zieferspange dürfte im städtischen Straßennetz eine der am meisten befahrenen Strecken sein.

„Auf der Prioritätenliste der Stadt stehen eigentlich ganz andere Straßen mit einem erheblich dringenderem Sanierungsbedarf“, sagt Andreas Nikolay. „Aber wir haben uns vertraglich dazu verpflichtet, die Zieferspange in einem neuwertigen Zustand dem Kreis zu übertragen. Da wir an Fristen gebunden sind, müssen wir uns daran halten. Ich kann alle Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer nur um Geduld und Verständnis bitten.“

Der Stadtbürgermeister ist dennoch von dem Straßentausch überzeugt. „Für den Kreis hatte der Teilabschnitt der K 70 keine große Bedeutung mehr, der hätte die Straße irgendwann dicht gemacht. Für uns als Stadt ist die Strecke aber wichtig wegen des anliegenden Gewerbegebiets. Irgendwie müssen die Kunden ja zu den Autohäusern oder den Geschäften kommen.“

Und nicht zuletzt weiß auch der Bürgermeister um die bedeutende Netzfunktion der Zieferspange weit über die Stadtgrenzen hinaus. „Die Straße hat aufgrund ihrer überörtlichen Bedeutung und des Verkehrsaufkommens schon lange die Funktion einer Kreisstraße erreicht. Deshalb ist es auch folgerichtig, dass der Kreis sie nun übernimmt.“

Von unserem Redakteur Markus Lorenz