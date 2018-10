Kühle und herbstliche 14 Grad Außentemperatur und ein trüber Himmel hielten die Menschen nicht davon ab, am Sonntag ein vergnügliches Stadtfest in Simmern zu feiern. Mit warmer Jacke und Schal ausgestattet, tummelten sich zahlreiche Besucher in der Ober- und der Marktstraße und genossen ein entspanntes Bummeln durch die Simmerner Geschäfte. Diese lockten ab 13 Uhr mit allerhand Rabattaktionen und herbstlichen Sonderangeboten und konnten sich über viele Gäste freuen.

Schnäppchenjäger kamen jedoch auch rund um den Schinderhannesturm auf ihre Kosten, denn dort gab es bereits ab 11 Uhr auf dem traditionellen Räuberflohmarkt hübsche und gebrauchte Dinge zu entdecken. ...

Lesezeit für diesen Artikel (302 Wörter): 1 Minute, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.