Simmerner Erfinder mit Mission: Schornsteinfegen ohne Ruß und Feinstaub

Aus unserem Archiv

Simmern

Beim Reinigen von Schornsteinen und Abgasanlagen an Feuerstätten, die mit Heizöl oder Holz betrieben werden, gelangen Ruß und Feinstaub in die Umwelt. Der Ingenieur Hans-Peter Veit aus Simmern hat jetzt eine Rußschutztür konstruiert, die in erheblichem Maß den Austritt von Ruß- und Feinstaub beim Schornsteinfegen verhindern soll.