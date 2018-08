Simmern wird beim Wasser zum Funkpionier

Die Verbandsgemeinde Simmern wird beim Wasser zum Pionier in Rheinland-Pfalz – zumindest, was die Erfassung der Verbrauchsdaten anbelangt. Seit zwei Jahren läuft in der VG ein Umstellungsprozess auf ein per Funk gesteuertes Wasserzähler-System, in dessen Zuge bereits mehr als 4000 von gut 6000 Geräten umgestellt worden sind. Bereits zur letzten Jahresablesung wurden erstmalig die Daten der Wasserzähler per Funksignal übertragen werden. „Uns ging es vor allem um den Vorteil für die Bürger“, sagt Bürgermeister Michael Boos, der hinter dem Pionierprojekt steht. Das System erleichtert die Datenerhebung für Verbraucher wie Verwaltung, gefällt aber nicht jedem.

Die Verbandsgemeinde Simmern stellt um: In den vergangenen Monaten wurden bereits in vielen Haushalten die Wasserzähler getauscht – wie hier von Mitarbeiter Paul Schefer an einem Modell demonstriert wird. Die Verbandsgemeinde stellt ihre Technik auf moderne Funkzähler um.

Foto: Werner Dupuis

Aufwand ist zuletzt stark gestiegen

In den vergangenen Jahren ist der Aufwand beim Ablesen von Wasserzählern für die Behörde immer größer geworden. „Der bürokratische und auch der finanzielle Aufwand hat immer mehr zugenommen“, sagt Boos. Längst nicht in jedem Haushalt ist für den Ableser ein Bewohner anzutreffen, die Angabe der Daten für jeden Haushalt konnte die VG teils dank erheblicher Arbeit erreichen. Der festgelegte Ablesezeitraum zwischen dem 15. Dezember und dem 15. Januar hat immer stärker dazu geführt, dass die Verwaltung zunehmend mehr Aufwand betreiben musste, um die Wasserdaten im Fristzeitraum zu erhalten. „Die Einstellung der Kunden zu diesem Thema hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert“, sagt Boos gemeinsam mit dem Werkleiter der Verbandsgemeinde, Leif Lorscheider. „Dazu gehören auch zahlreiche Beschwerden sowohl beim Bürger als auch beim Ableser.“ Denn nicht immer hatten die von der VG beauftragten Ableser das Glück, einen Bewohner anzutreffen oder den Zähler in einem einfach zugänglichen Raum erreichen zu können. Zudem gibt es Bewohner, die nur ungern einem fremd erscheinenden Gesicht, das sich an der Wohnungstür als „Wasserzähler-Ableser der Verbandsgemeindewerke“ vorstellt, ohne Zögern die Tür öffnen wollen.

„Auch das Modell des Selbstablesens der Zähler hat sich ja nicht bewährt“, sagt Boos. Letztere Option führte in der Praxis unter anderem zu Datenfehlern bei der Eingabe, wodurch sich letztlich der Rechnungsbetrag auch fehlerhaft darstellen konnte.

Die verschiedenen Umstände führten letztlich dazu, das altbekannte System umstellen zu wollen. „Wir haben einen Weg gesucht, wie wir hier mit einer einfachen technischen Lösung Abhilfe schaffen können“, erklärt Boos. Es entstand die Überlegung, ein per Funkverbindung gesteuertes Zählersystem zu etablieren, das fehlerfrei, ohne großen Aufwand für Bürger sowie Verwaltung und vor allem schnell die notwendigen Daten zur Rechnungsstellung erhebt.

Systemumstellung läuft seit 2016

Nach dem entsprechenden Beschluss im Werkausschuss wurde 2016 damit begonnen, das System umzustellen. „Wir haben beschlossen, das System innerhalb von drei Jahren ganz umzustellen“, sagt Boos. Zunächst betraf dies die Geräte, die aufgrund einer turnusmäßigen Eichung der konventionellen Mehrstrahlflügelradzähler ohnehin „fällig“ gewesen wären, sukzessive kamen immer mehr Funkzähler in die Haushalte. Inzwischen sind rund zwei Drittel aller Haushalte auf dem neuen Stand.

Der Hersteller des Geräts, das in der VG Simmern Einzug gefunden hat, spricht begeistert über die Möglichkeiten, welche der Zähler in den Haushalten bietet. Die Rede ist hier von einem „idealen intelligenten Ultraschallwasserzähler“. Im Rahmen eines Vergabeverfahrens hatte die Verbandsgemeinde einen dänischen Hersteller gefunden, der international zu den erfahrenen Anbietern dieses Segments gehört und ein Gerät anbietet, das den Wasserdurchfluss per Ultraschall extrem genau misst und die Daten per codierter Funkverbindung weitergeben kann. „Die beauftragte Firma hat jahrelange Erfahrung im Einsatz mit diesen Zählern“, sagt Lorscheider.

Nur Zählerstand wird übertragen

Dazu gehört aus Sicht der Verbandsgemeinde auch, dass das System sicher im Sinne des Datenschutzes ist und zur keiner nennenswerten Strahlenbelastung führt. „Es wird nur der reine Zählerstand per Funk übertragen“, sagt Lorscheider, der von einer breiten Akzeptanz in der Kundenschaft spricht. „90 Prozent der Kunden sind froh, dass sie keinen Aufwand mehr haben.“ Vom Ablesevorgang bekommt der Kunde in aller Regel nichts mit, denn der Ableser kann die Daten per Tastendruck von außerhalb per codierter Funkverbindung außerhalb des jeweiligen Hauses abrufen.

Es gab auch kritische Stimmen, einzelne Gegenwehr und auch förmliche Widersprüche gegen das System, aber insgesamt breite Zustimmung, wie Bürgermeister Boos erläutert. Vor allem ist das Ablesen per Funkzähler für den Verbraucher einfacher – denn er muss nicht mehr selbst aktiv werden. Für die VG soll sich die Investition in die im Vergleich zu konventionellen Geräten deutlich teureren neuen Zählern auch wirtschaftlich lohnen. „Nach spätestens 12 Jahren haben sich nach unserer Berechnung alle Kosten amortisiert“, sagen Boos und Lorscheider. Da der Hersteller eine garantierte Akkulebensdauer von 16 Jahren geben würde, sollten die Geräte aus Sicht der Verwaltung rund 15 Jahre lang einsetzbar sein – und ein Austausch der Zähler nach – wie bislang – sechs Jahren ist dadurch nicht mehr erforderlich. Der Bürger soll langfristig von der Simmerner Pionierarbeit profitieren.

Von unserem Chefreporter Volker Boch