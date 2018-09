Quo Vadis Simmern – unter diesem durchaus etwas provokanten Titel stand das 13. Stadtgespräch am Dienstagabend im großen Saal des Pro-Winzkinos. Ein Patentrezept dazu, wohin sich die Kreisstadt bewegen soll, hatte auch der Referent des Abends, Christoph Schemionek, nicht parat. Aber der im Hunsrück aufgewachsene und heute in Washington lebende Professor für Stadtentwicklung lieferte viele Denkansätze, in welche Richtung es für Simmern gehen könnte. Der 41-jährige Wissenschaftler aus Riesweiler, der in den Vereinigten Staaten lebt und an der George-Washington-Universität lehrt, beschäftigt sich damit, wie sich Städte nachhaltig weiterentwickeln können. Konkret im Blick auf die Kreisstadt hatte Schemionek den sogenannten Donut-Effekt, von dem weltweit viele – vor allem Kleinstädte – betroffen sind: das Leben spielt sich immer stärker in den Randbereichen ab, weil sich dort Handel und Wirtschaft niederlassen, Neubaugebiete entstehen, während die Innenstädte nach und nach veröden. Der Experte betrachtet Stadtplanung und Entwicklung von Kleinstädten global und hat einen guten Blick vor allem auf die Vorgänge in den Vereinigten Staaten, die sich meist – zeitversetzt – auf Europa übertragen. Schemionek berichtete, dass sich in den USA Kleinstädte immer weiter ausdehnen, weil dort die Bürger ihren „American Dream“ leben – der Traum vom Eigenheim mit Garten – sich deshalb das Leben von der City in die Randgebiete verlagert, weil Supermärkte, Gewerbe, Verwaltungen und Kultureinrichtungen hinterherziehen. So habe sich in den USA die Siedlungsfläche seit den 50er-Jahren vervierfacht, mit dem Effekt, dass die Innenstädte immer mehr ausbluten. Alle ihre Geschäfte und Freizeitaktivitäten können die Einwohner am Stadtrand erledigen, weshalb es sie nicht mehr in die City zieht. Das nennt man den Donut-Effekt: „Der Ring spritzt vor Fett und in der Mitte ist ein Loch“, erläuterte Schemionek. In den Vereinigten Staaten seien dafür Faktoren wie der großzügige Umgang mit Ressourcen, der große Einfluss von Immobilien- und Bauwirtschaft, der starke Individualverkehr sowie eine schwache öffentliche Stadt- und Regionalplanung verantwortlich.

Der Experte zeigte allerdings einige Gegenbeispiele auf, in denen amerikanische Kleinstädte „den Donut in einen Berliner verwandelt haben“. Prinzipiell gelte es, den Fokus auf lokale Besonderheiten zu richten, ein Leitbild ...

Lesezeit für diesen Artikel (444 Wörter): 1 Minute, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.