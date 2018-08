Simmern lädt ein: Rechenmaschine + Menü = Kino-Museumsnacht

Aus unserem Archiv

Simmern

Frisches vom Simmerner Wochenmarkt, verquickt mit einem Film und der komplexen Technik die in mechanischen, handgetriebenen Rechenmaschinen zu finden ist, diese ungewöhnliche Melange wird bei der nächsten Kino-Museumsnacht am heutigen Freitag, 1. Juni, den Besuchern serviert. Im Rahmen der zurzeit im Hunsrück-Museum laufenden Ausstellung „18 x 29 = ? Rechenmaschinen“ läuft um 19 Uhr im Pro-Winzkino der Film „ The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben“ über die Leinwand.