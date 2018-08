Simmern ist in Feierlaune

Es ist eines der größten und traditionsreichsten Volksfeste in der gesamten Hunsrückregion – und dennoch ist in diesem Jahr vieles neu: Mit einem geänderten Konzept startet der Simmerner Maimarkt in vier „Feiertage“ für die ganze Familie.

Das Riesenrad steht mehr oder weniger an gleicher Stelle wie im vergangenen Jahr. Doch sonst hat sich viel beim Markttreiben gedreht: Diesmal geht es auch auf dem Brühlplatz richtig rund. Archiv

Erstmals wird nicht die Gemündener Straße im Zentrum des bunten Rummeltreibens, wird kein Autoscooter auf dem roten Schotterplatz gegenüber dem neuen Wasgau-Markt stehen – das Geschehen verlagert sich in diesem Jahr mehr in das Zentrum der Kreisstadt. Erstmals geht es dann auch auf dem Brühlplatz rund, wo sich vor allem heimische Vereine und die Simmerner Gastronomie präsentieren werden.

Das hat weniger damit zu tun, dass mit dem Umzug des Supermarktes eine große Fläche für das Volksfest weggefallen ist. „Mit dem neuen Konzept wollten wir vor allem drei Dinge erreichen: Die viel befahrene Gemündener Straße, die sonst immer eine Woche lang dicht war, bleibt nun offen“, erläutert Andreas Nikolay. „Die Sperrung dieser Hauptverkehrsader über mehrere Tage hat immer wieder für ein ziemliches Verkehrschaos und für Behinderungen im Busbetrieb gesorgt.“

Zudem möchte die Stadt den Rummel mehr in Richtung City ziehen, betont der Bürgermeister. Und: der neue Bereich am Brühlplatz, wo in diesem Jahr erstmals eine Bühne aufgebaut und Simmerner Vereine sowie die Gastronomie vertreten sein wird, wird unter städtischer Regie betrieben. Somit legt auch die Stadt die Gebühren für die Stände fest – und die sollen dem Vernehmen nach deutlich niedriger sein als auf dem von einem Privatunternehmen betriebenen Rummelplatz.

„Auf dem Brühlplatz wollen wir eine Art ,Alt Simmern´ einrichten, wo in erster Linie auch wieder unsere Simmerner Vereine und Gastronomen vertreten sein sollen“, erklärt Nikolay. Denn die haben sich in den vergangenen Jahren – wohl auch wegen hoher Standgebühren – zunehmend rar gemacht beim bunten Maimarkttreiben. Damit ging auch nach und nach ein gutes Stück Tradition verloren, das die Stadt nun wiederbeleben möchte. „Ich hoffe, dass in den nächsten Jahren wieder deutlich mehr Simmerner Vereine ihre Zelte am Maimarkt aufschlagen werden“, ist der Stadtbürgermeister optimistisch. Ab Freitag sind dort unter anderem die Pfadfinder und der Reservistenverband vertreten, einige Simmerner Gastronomiebetriebe bieten Getränke und Speisen an. Die Stadt hat eine Bühne aufgebaut und sorgt für das musikalische Rahmenprogramm unter anderem mit den Musikvereinen Biebertal und Argenthal sowie am Samstagabend mit „Sabrina Wolfs und die River Soul Connection“. Am Brühlplatz findet auch am Freitag um 17 Uhr der offizielle Fassanstich durch den Bürgermeister statt.

Das eigentliche Markttreiben startet am Freitag bereits um 14 Uhr. Rund um das Areal der „alten Eika“ und vor dem Freizeitbad sind die großen Fahrgeschäfte wie Riesenrad, Breakdancer, eine 45 Meter hohe Riesenschaukel „Konga“, Autoscooter und Geisterbahn aufgestellt. Dort locken auch das große Festzelt sowie zahlreiche Vergnügungs-, Essens- und Getränkestände.

Neu ist in diesem Jahr, dass sich die Fahrgeschäfte auch in der gesperrten Brühlstraße und in der ebenfalls gesperrten Schulstraße niederlassen. Für den Verkehr dicht ist außerdem die Poststraße. Damit es trotzdem ausreichend Stellmöglichkeiten gibt, ist das Parken im Parkhaus in der Aulergasse während der Maimarkttage bis einschließlich Mittwoch, 16. Mai, kostenlos.

Nikolay betont, dass das neue Konzept von einer extra gegründeten Maimarktkommission unter der Leitung des Beigeordneten Michael Becker erarbeitet wurde. „Sie hatten eine Herkulesaufgabe zu bewältigen, was das Platzangebot, Verkehr und Gestaltung des Marktes anbelangt“, zollt Nikolay den Mitgliedern Respekt. „Sie haben sich viele Gedanken um unseren Maimarkt gemacht und dem Stadtrat schließlich ihre Konzeption vorgestellt, die dann vom Rat beschlossen wurde.“

Sein Dank gilt auch den Anliegern, die bereits im Frühjahr über Straßensperrungen und Umleitungen informiert wurden. „Das neue Konzept bringt nun mal viele Veränderungen mit sich. Bei den Anwohnern sind wir zum großen Teil auf Entgegenkommen und Verständnis gestoßen. Wir freuen uns natürlich auch, dass die Organisatoren des Maimarktes, die Familien Bruch und Herzberger, bei der Umgestaltung des Marktes mitgezogen haben.“

Kommission, Rat und Bürgermeister sei es vor allem auch darum gegangen, wieder eine heimelige Atmosphäre herzustellen. „Wir wollten das alte Maimarktfeeling wieder zurück, wie man es von früher her kennt – und da spielen natürlich auch unsere Vereine eine große Rolle“, sagt Nikolay. Das entsprechende Gefühl dürfte heute Abend schon eintreten: Nach Einbruch der Dunkelheit sorgt dann am Eröffnungstag wieder das Feuerwerk für große Augen und Staunen bei den Rummelgästen – auch das ist gelebte Tradition beim Simmerner Maimarkttreiben.

