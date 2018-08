Simmern investiert kräftig in seine Zukunft

Die Kreisstadt ist weiterhin auf Wachstumskurs. Die Einwohnerzahl entwickelt sich mittlerweile auf rund 8300 zu.

Die Kreisstadt nimmt viel geld in die Hand. Foto: Werner Dupuis

Die Wirtschaft gedeiht kontinuierlich – ob Deutsche Fertighaus Holding (DFH) oder der Neuzugang ERO – hier sind in nur wenigen Jahren beeindruckende Zahlen von neuen Arbeitsplätzen geschaffen worden. Entsprechend wird der Wohnraum knapp (wir berichteten), aber auch Kindergärten und Schulen platzen aus allen Nähten.

Stadt und Verbandsgemeinde reagieren. So entsteht auf dem Flachsberg an der Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule eine neue Mensa. Die Bauarbeiten haben mit dem ersten Ferientag begonnen. Rund 800.000 Euro investiert die VG als Schulträger in Mensa und zwei zusätzliche Gruppenräume.

Auch die Stadt ist in diesem Jahr sehr aktiv und hat Investitionen in Höhe von rund 15 Millionen Euro im Blick. So soll noch in diesem Sommer der erste Spaten für den Neubau einer Kindertagesstätte in der Altweidelbacher Straße gestochen werden. Auch in Simmern steigen die Geburtenzahlen wieder an, dazu wollen sich junge Familien dort niederlassen. Insgesamt 65 neue Kindergartenplätze werden dort entstehen. Obwohl die Stadt in den vergangenen Jahren in ihre Kindertagesstätten groß investiert hat (Kita am Schmiedelpark), Paul-Schneider-Kindergarten in der Innenstadt sowie Anbau einer Krippengruppe an der Kita Simsalabim) herrscht Handlungsbedarf. In der neuen Einrichtung in der Altweidelbacher Straße wird eine geöffnete Gruppe mit 19 Plätzen für über dreijährige und sechs Plätzen für unter dreijährige Kinder, zwei kleine, altersgemäße Gruppen mit 16 Plätzen für über und 14 Plätzen für unter Dreijährige sowie eine Krippengruppe mit zehn Plätzen für unter Dreijährige entstehen. Die Altweidelbacher Straße wurde deshalb vom Stadtrat ausgewählt, weil sie in der Nähe der Baugebiete Vorderer und Hinterer Rinderberg sowie des vorgesehenen Baugebietes oberhalb des Simmersees liegt. Die Ausschreibung ist zwar noch nicht erfolgt, aber die Erdarbeiten sollen noch in diesem Herbst starten.

Viel Geld in die Hand nimmt die Stadt auch für die Erschließung des besagten Neubaugebietes am Simmersee. 4,5 Millionen Euro wird dies kosten – auch weil eine Starkstromleitung, die das Areal kreuzt, verlegt werden muss. Die Arbeiten sind vergeben und sollen bereits nächsten Monat starten. Dort sind in erster Linie Einfamilienhäuser vorgesehen, wegen der angespannten Wohnungssituation beschreitet der Stadtrat insofern neue Wege, weil er am Rand auch dreistöckige Mehrparteien- und auch einige Reihenhäuser genehmigt hat (wir berichteten).

Weil auch die Wirtschaft in Simmern auf Expansionskurs ist, werden Industrie- und Gewerbeflächen knapp. Obwohl erst vor wenigen Jahren ein 200.000 Quadratmeter großer Industriepark an der B 50 erschlossen wurde, geht es auch hier schon wieder eng zu. Auf der Hälfte der Fläche hat sich der Niederkumbder Weinbaugerätehersteller ERO angesiedelt, in der Zwischenzeit wurden weitere Grundstücke an Firmen verkauft, die sich am Rande der Kreisstadt niederlassen wollen. So hat die Stadt kürzlich rund 30.000 Quadratmeter Industrie- und Gewerbefläche an vier verschiedene Unternehmen veräußert, die dort Produktionsstätten oder Lagerhallen errichten wollen. Das bedeutet 100 neue Arbeitsplätze. So lassen sich dort eine Spedition, ein Maschinenhersteller und ein Lasertechnikunternehmen sowie ein Rollladenhersteller im Industriepark nieder. „Wir als Mittelzentrum müssen immer eine gewisse Anzahl von Flächen für Gewerbe- und Industrieansiedlungen bereithalten“, hatte Bürgermeister Andreas Nikolay im Januar im Gespräch mit unserer Zeitung betont.

Genau das wird jetzt geschehen. Im westlichen Industriepark (unterhalb von ERO in Richtung Stadt) werden weitere 12 bis 13 Hektar erschlossen. Weil dort die Topografie äußerst schwierig ist und deshalb die Arbeiten sehr aufwendig sind, wird der Kämmerer tief in die Kasse greifen müssen. Das Volumen beläuft sich auf etwa 8 Millionen Euro. Die Erschließungsarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen und im nächsten Jahr beendet sein.

Von unserem Redakteur Markus Lorenz