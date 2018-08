Simmern erwartet Wein und Genuss

Aus unserem Archiv

Simmern

Die (geheime) Weinstadt Simmern huldigt am Wochenende wieder dem Rebensaft, der sich aus dem Herzen des Wingertsbergparks seit einigen Jahren in zunehmender Qualität und auch Menge ergießt. Auch wenn die Quantität des Simmerner Johanniters noch nicht ausreicht, um damit Feste zu bestücken, so ist am Samstag, 14. Juli, bei „Vino in Vertico“ doch ausreichend Wein vorhanden, um sich an außerhalb der Stadtgrenzen gewachsenen Genüssen zu erfreuen. Am Sonntag, 15. Juli, geht's dann bei „Simmern tischt auf“ gleich weiter.