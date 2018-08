Seniorenbeirat verabschiedet seine Vorsitzende

Im Rahmen einer Sitzung des Seniorenbeirates der Verbandsgemeinde Rheinböllen verabschiedete Bürgermeister Arno Imig die langjährige Vorsitzende, Margarete Weber aus Steinbach, aus diesem Gremium.

Dank für langjähriges Engagement: Margarete Weber (2. von links) wurde von Bürgermeister Arno Imig und dem Beirat verabschiedet. Foto: Verbandsgemeinde Rheinböllen

Imig dankte Weber für ihr Engagement über Jahre hinweg und wünschte ihr für die Zukunft viel Gesundheit und alles Gute. Weber zieht aus der Verbandsgemeinde Rheinböllen weg und kann daher nicht mehr im Seniorenbeirat tätig sein. Sie war seit Gründung des Seniorenbeirates im Januar 2015 dessen Vorsitzende und erfüllte ihre Aufgabe überaus engagiert und motiviert. Zusammen mit den weiteren Mitgliedern des insgesamt 15-köpfigen Beirates brachte sie vieles auf den Weg zum Nutzen der Seniorinnen und Senioren in der Verbandsgemeinde Rheinböllen. Bürgermeister Imig ging in seiner Laudatio auf die vielen Aktivitäten des Seniorenbeirates unter dem Vorsitz von Weber ein.

Besonders hervorzuheben war für den Bürgermeister in seiner Ansprache der Bürgerbus der Verbandsgemeinde Rheinböllen, dessen Einsatz von den Mitgliedern des Seniorenbeirates zusammen mit weiteren ehrenamtlichen Helfern organisiert und durchgeführt wird. Eine Reihe von Informations- und Schulungsmaßnahmen brachte der Seniorenbeirat ebenso auf den Weg, unter anderem auch ein Fahrsicherheitstraining für Senioren sowie PC-Kurse, Smartphone-Fortbildungen, Informationen der Sicherheitsbeauftragen und Gesundheitsvorträge.

Außerdem war das Gremium in Angelegenheiten, welche die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger der Verbandsgemeinde Rheinböllen betreffen, beratend tätig. Die Zusammenarbeit untereinander, mit der Stadt und den Ortsgemeinden sowie mit der Verwaltung war nicht nur aus Sicht der Verwaltung vorbildlich. Bürgermeister Imig bezog in den Dank an Frau Weber auch alle weiteren Mitglieder des Seniorenbeirates und die weiterhin dazugehörenden ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ein. Alle zusammen, so erklärte er mit großem Lob, bilden ein tolles Team – ohne dessen Engagement vieles nicht durchgeführt werden könnte.

Aktivitäten sollen weitergehen

Gleichzeitig bat Imig darum, dass die Aktivitäten auch in Zukunft in der gewohnten Art fortgesetzt werden. Der Seniorenbeirat wird in einer der nächsten Sitzungen einen neuen Vorsitzenden wählen. Bis dahin führt die Zweite Vorsitzende, Hildegard Kiefer aus Liebshausen, die Geschäfte des Beirates weiter. Nach der Fusion mit der Verbandsgemeinde Simmern zum 1. Januar 2020 wird es einen neuen gemeinsamen Seniorenbeirat aus den beiden heutigen Verbandsgemeinden geben.