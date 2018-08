Seit 5 Wochen im Kirchenasyl: Will Kreisverwaltung den Fall Abuev aussitzen?

Seit rund fünf Wochen befindet sich der aus Tschetschenien stammende Ruslan Abuev mit seinen vier Kindern im Kirchenasyl der evangelischen Kirchengemeinde Simmern. Für den VfR Simmern, der den Fall und dessen Hintergründe Anfang Februar erstmals öffentlich gemacht hat, stellen sich immer mehr Fragen. Eine davon ist: Sitzt die Kreisverwaltung den Fall derzeit aus, um die Familie damit möglicherweise zu einer freiwilligen Ausreise zu bewegen?

Seit Anfang Februar ist die Familie Abuev im Kirchenasyl der evangelischen Gemeinde Simmern. Vater Ruslan und die älteste Tochter verlassen das Asyl aus Furcht vor einer Abschiebung nur zu Behördengängen.

Foto: Werner Dupuis

„Seit fünf Wochen tut sich gar nichts“, sagt Kay Wohlfahrt vom VfR Simmern, der den Fall mit dem Vorstand des Vereins seit geraumer Zeit intensiv beobachtet. „Ich finde es einfach nur unredlich, wie man hier mit Menschen verfährt.“ Hintergrund ist, dass nicht nur der Verein, der sich offensiv mit mehreren Schreiben an Landrat Marlon Bröhr gewandt hat, sondern auch der Anwalt der Familie konkret nichts mehr zur Sache gehört hat. Wohlfahrt beschreibt, dass der VfR abgesehen von einem ersten Antwortschreiben des Verwaltungschefs und einer knappen E-Mail des zuständigen Dezernenten Hans-Joachim Jung keine Informationen erhalten hat. „Es gab kein Gesprächsangebot an uns“, sagt Wohlfahrt.

Wohl nur ein Missverständnis

Letztgenannte E-Mail des zuständigen Dezernenten ist aus Sicht des Vereins bezeichnend für das Verhalten der Verwaltung. Denn der Vorsitzende des VfR, Wolfgang Schamma, hatte bei Jung angefragt, ob der im Kirchenasyl zuletzt 16 Jahre alt gewordene Islam Abuev nicht doch an Spielen und Trainingsbetrieb der B-Jugendmannschaft des VfR teilnehmen könne. Jung schrieb daraufhin schnell und freundlich zurück, dass der Teilnahme am Sportbetrieb nichts im Wege stehen würde. Er schien sich vielmehr darüber zu wundern, dass der Eindruck entstanden sein könnte, dass die Verwaltung die Teilnahme an solchen Maßnahmen ablehnen würde.

Aus Jungs Mail ließ sich für den VfR herauslesen, dass hier wohl ein Missverständnis vorgelegen hätte. Solche „Missverständnisse“ scheint es wohl auch bezüglich des Schulbesuchs der Kinder gegeben zu haben beziehungsweise immer noch zu geben. Wohlfahrt beschreibt das Vorgehen der Verwaltung im Gespräch als „unzumutbar“.

Wohlfahrt beschreibt eine belastende Situation für die Abuevs. Die evangelische Kirchengemeinde hat sich Anfang Februar dazu entschieden, der Familie Kirchenasyl zu gewähren, um sie damit vor einer drohenden Zwangsabschiebung zu beschützen. Ende Januar hatte die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung den Antrag auf einen Aufenthaltstitel für den Vater und dessen vier Kinder schließlich abgelehnt und die Familie wenig später zur freiwilligen Ausreise aufgefordert. Der für die Familie aktive Grünstädter Anwalt Alexander Dauch hat daraufhin Widerspruch eingelegt. Dieser Widerspruch ist seit mehr als vier Wochen unbeantwortet. Der Anwalt hat zudem die Akte angefordert, die Verwaltung hat jedoch wohl zunächst nur einer Einsicht im Kreishaus zugestimmt und dann eine nicht komplette Akte zugestellt. Auf Anfrage erklärt dazu das vom Fall in Kenntnis gesetzte Mainzer Integrationsministerium: „Warum keine Akte übersandt wurde oder ob Akteneinsicht nur bei der Behörde gewährt wird, liegt in der Entscheidungsbefugnis des Rhein-Hunsrück-Kreises.“ Für Beobachter des Falles gehört dieser Vorgang in den Bereich juristischer „Spielchen“. Für Wohlfahrt ist dies eines mehrerer Beispiele des „Aussitzens“ in einem prekären Fall.

Besonders verärgert den VfR, dass sich Kirchengemeinde und Ehrenamtliche erst massiv einsetzen mussten, bevor die Kinder aus dem Kirchenasyl heraus die Schule besuchen durften. Drei der vier Kinder gehen seit rund drei Wochen wieder in die Schule. Die 18-jährige älteste Tochter allerdings, die im Sommer ihren Realschulabschluss machen möchte und einen Ausbildungsplatz hat, verließ das Kirchenasyl seit dessen Beginn wie ihr Vater nur zu Behördenbesuchen – aus Furcht, als Volljährige unmittelbar abgeschoben werden zu können. Dazu erklärt das Ministerium: „Laut Nachfrage bei der Kreisverwaltung gab es keine Mitteilungen des Rhein-Hunsrück-Kreises, dass die 18-Jährige die Schule nicht besuchen darf.“ Für den VfR steckt dahinter eine geradezu groteske Vorgehensweise. Denn schriftlich gab es wohl in der Tat keine entsprechende Information seitens der Verwaltung. Zu Beginn des Kirchenasyls gab es aber laut Zeugen wohl eine klare mündliche Ansage der Ausländerbehörde, dass die Kinder im Kirchenasyl nicht die Schule besuchen dürfen. Dies wurde nach und nach relativiert – zuletzt eben auf Anfrage unserer Zeitung beim Ministerium und bei der Verwaltung.

Kein Anlass zu einer Weisung

Das Mainzer Integrationsministerium könnte, wie es beim Büchenbeurener Kirchenasyl im Vorjahr der Fall war, grundsätzlich eine Weisung an die Kreisverwaltung erteilen. „Hierzu besteht nach den uns derzeit vorliegenden Informationen keine Veranlassung“, erklärt das Ministerium. Dahinter steht die Frage, wie es grundsätzlich weitergeht.

Landrat Marlon Bröhr hat laut Sitzungsteilnehmern zuletzt im Kreisausschuss erklärt, dass die Familie einen Aufenthaltstitel erhalten kann, sobald Pässe vorliegen. Für den Vater und die beiden jüngsten Töchter ist dies inzwischen den Fall, nicht aber für die 18-jährige Tochter und ihren 16 Jahre alten Bruder, dessen Pass in diesem Fall aufgrund der Gesetzeslage bedeutend ist. Nach den Regelungen des Aufenthaltsgesetzes könnte die Verwaltung – so argumentiert Anwalt Alexander Dauch – die Passpflicht der Betroffenen ersetzen, was sie bislang nicht getan hat.

Der Passersatz ist aus Sicht des Anwalts deshalb möglich, da die Abuevs sich, wie der Ausländerbehörde bekannt ist, seit Monaten um Pässe bemühen. So haben sie unter anderem mehrfach bei russischen Konsulaten in Bonn und Hamburg vorgesprochen. Der ältesten Tochter wurde bei einem Konsulatsbesuch in Hamburg vergangene Woche mitgeteilt, dass sie einen Pass erst dann erhält, wenn sie einen Aufenthaltstitel vorweisen kann – die Kreisverwaltung argumentiert genau umgekehrt. „Die Verwaltung weiß genau, was los ist“, sagt Kay Wohlfahrt für den VfR. „Den Fall weiter auszusitzen, ist absolut nicht in Ordnung. Wir hoffen alle weiterhin darauf, dass die Verwaltung einlenkt und die Familie Abuev ihre Zukunft in ihrer neuen Heimat in Simmern gestalten kann.“

Von unserem Chefreporter Volker Boch