Schwimmbad: Appell der Bürgerinitiative an Bopparder Stadtrat

„Wird das noch was mit dem Schwimmbad?“, „Wollen ,die' das überhaupt?“ oder „Wem will man da noch glauben?“ Solche Fragen stellen sich nicht nur die Bopparder Bürger, sondern auch die Bürgerinitiative (BI) „Boppard braucht wieder sein Freibad“.

Die Natur erobert sich das Freibadgelände in Boppard-Buchenau zurück. Foto: Suzanne Breitbach

Die Schwimmbaddiskussion im Bopparder Stadtrat habe mittlerweile mehr als zehn Jahre Wartezeit, Gutachterkosten in Höhe von 142.000 Euro und Planungskosten von 1,8 Millionen Euro verursacht, schreiben die Vertreter der BI in einer Presseerklärung, in der sie die Chronologie der Ereignisse aus ihrer Sicht noch einmal auflisten:

„September 2015: Der einstimmige Stadtratsbeschluss zur schrittweisen Sanierung von Frei- und Hallenbad gab den Bürgern den Funken Hoffnung zurück, dass die gewählten Ratsmitglieder sich ihres Mandats entsprechend, die Interessen und Belange der Bürgerschaft der Stadt Boppard sachlich und zielorientiert umzusetzen, noch bewusst waren. Die Bürger waren es damals bereits leid, die ewigen ergebnislosen Streitereien und Diskussionen des Rats zum Thema Schwimmen in Boppard hinzunehmen, die zudem häufig den Eindruck erweckten, dass es schon lange nicht mehr um die Lösung der Sache, sondern um persönliche Fehden und parteipolitische Befindlichkeiten ging. Mit den fast 7000 Unterschriften wollten die Bürger ihren Volksvertretern im Rat deutlich machen: Wir sind uns einig; wir haben eine gangbare, realistische und kostengünstige Lösung.

Eine Hiobsbotschaft nach der anderen

Juni 2018: Anstelle einer Pressemeldung über den nächsten Fortschritt beim Projekt Schwimmbadsanierung müssen die Bürger eine Hiobsbotschaft nach der anderen zur Kenntnis nehmen: missglückte Anträge über angeblich notwendige Fördermittel, plötzlich auftauchende Stellungnahmen von Rechnungshöfen, Hinweisschreiben der Kreisbehörden und final die ,guten, alten', unsachlichen und sturen Diskussionen im Bopparder Stadtrat.

Die präsentierte Lösung namens Freibad zuerst und die damit verbundene Aufbruchsstimmung und Hoffnung weicht zusehends und geht langsam in maßlose Enttäuschung, Misstrauen und Wut über. Als Bürger dieser Stadt stoßen diese Entwicklungen bei uns auf vollkommenes Unverständnis bei der Betrachtung der Fakten, die an dieser Stelle vielleicht nochmals erwähnt werden sollten:

1. Die Bürger der Stadt Boppard sprachen sich mit einer fast 50-prozentigen Zustimmung für die Sanierung des Freibads aus in dem vollen Wissen, dass Bäder finanzielle Minusgeschäfte für alle Kommunen sind.

2. Der Stadtrat beschloss einstimmig, die schrittweise Sanierung von zunächst Frei- und dann Hallenbad.

3. Es wurden ausreichend Gelder in den Haushalt der Stadt eingestellt, der auch seitens der Behörden genehmigt wurde.

4. Die Finanzierung der Sanierung wurde nicht von Fördermitteln abhängig gemacht.

5. Es wurden im Rahmen von diversen Ausschusssitzungen realistische Lösungswege ausgearbeitet und daraufhin Planungsaufträge vergeben und bezahlt.“

Nicht mehr nachvollziehbar

An diesem Punkt ende aktuell die zuvor sachlogische Reihenfolge der Badsanierungs-Fakten, sagen Neuser und Schneider in ihrer Erklärung. Angesichts des neuen Freibads Werlau oder der Baustelle der Hallen- und Freibadsanierung Kirchberg, sei es nicht nachvollziehbar, wie es anderen Städten oder Verbandsgemeinden gelinge, innerhalb eines Jahres vom Ratsbeschluss bis zum ersten Spatenstich zu kommen. „Nur in Boppard scheint dies nicht möglich zu sein“, heißt es in der Mitteilung an unsere Zeitung.

Auch die alten Bopparder Diskussionen um die Wirtschaftlichkeit und die plötzlich aufkeimenden Fragen des Rechnungshofs nach Synergieeffekten von Frei- und Hallenbad könnten in anderen Städten planerisch gelöst werden bzw. seien als Fragestellungen dort nie aufgetaucht. „Während vielen Bürgerinnen und Bürgern unseres Kreises in kurzer Zeit wieder sanierte Frei- und Hallenbäder zur Verfügung stehen, werden die Bopparder Bürger auch nach zehn Jahren auf dem Trockenen sitzen. Warum und wie kann dies bitte möglich sein?“, fragen die BI-Vertreter und erklären weiter: „Die beteiligten Personen im Schwimmbadprozess werden alle für sich ihre individuellen Antworten auf die Frage haben, allerdings wollen wir uns an der leidigen wie auch müßigen Schuldzuweisungs-Diskussion nicht beteiligen, da sie sinnlos und wenig zielführend ist und die Bopparder Bürger ihrem sanierten Schwimmbad kein Stück näher bringt.“

Die Bürgerinitiative fordert deshalb stellvertretend für alle 7000 Unterzeichner und Bopparder Bürger den Stadtrat sowie die Verwaltung nachdrücklich dazu auf, ihren Worten endlich die notwendigen Taten folgen zu lassen. „Wir erwarten von unseren Vertretern im Rat, dass sie kompromissbereit, sach- und zielorientiert weiter an der bereits 2015 präsentierten Lösung arbeiten und das Projekt Schwimmbadsanierung Boppard zu einem erfolgreichen Ende bringen im Sinne aller Bürger, Schüler, Vereine und dem ein oder anderen Touristen!“