Schulterschluss für Mittelrheinbrücke: Kammern appellieren an die Politik

Der Countdown läuft für die Mitglieder des Kreistags Rhein-Hunsrück. Am Montag entscheidet der Kreistag darüber, ob das Projekt einer kommunalen Mittelrheinbrücke abgelehnt oder der Beginn eines Raumordnungsverfahrens gemeinsam mit Land und Rhein-Lahn-Kreis für dieses Projekt initiiert wird. Dafür werben insbesondere die Wirtschafts- und Handwerkskammern.

Eine (zu) kühne Vision? Der Siegerentwurf zur Mittelrheinbrücke scheint von einer Realisierung derzeit weit entfernt zu sein.

Foto: dpa

Seit Tagen glühen die Drähte in der regionalen Politik. Vor der mit Spannung erwarteten Sitzung appelliert Kreishandswerksmeister Peter Mumbauer im Schulterschluss mit Unternehmern der Region gegenüber unserer Zeitung an die Politik, die Sachargumente in den Blick zu nehmen und sich bei der Entscheidung nicht von persönlichen Motiven leiten zu lassen.

Es vergeht kein Tag dieser Woche, an dem es nicht bei Fraktionssitzungen, Telefonaten und Gesprächsterminen um den kommenden Montag geht. Wie es scheint, geht es bei der Kreistagssitzung, die am Montag um 14.30 Uhr unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit beginnt, um extrem viel. Gerade innerhalb der CDU wird sich heftig darum bemüht, die Reihen zu schließen. Für die einen ist es vor allem der Kampf um politische Deutungshoheiten und Prestige, für die anderen geht es um eines der entscheidenden Infrastrukturprojekte in der Region der kommenden Jahre.

Letzteres ist Kreishandwerksmeister Mumbauer ein ernstes Anliegen. Parallel zu Schreiben, die seitens der Handwerkskammer Koblenz und der Industrie- und Handelskammer Koblenz sowohl an die Kreistagsfraktionen als auch an CDU-Landeschefin Julia Klöckner ergangen sind, kämpft Mumbauer darum, dass die Brücke nicht einem rein politischen Interessens-konflikt geopfert wird. „Ich appelliere an die Mitglieder des Kreistags, persönliche Dinge zurückzuhalten und die Sache in den Vordergrund zu stellen“, sagt Mumbauer, der mit Blick auf die Tagesordnung der Sitzung befürchtet, dass „Winkelzüge“ dafür sorgen könnten, der Brücke den Garaus zu machen. Konkret bezieht sich dies auf den Umstand, dass Landrat Marlon Bröhr eine Tagesordnung erstellt hat, die den Antrag der Fraktionen von FDP, Freien Wählern und SPD, ein Raumordnungsverfahren mit offener Trägerschaft zu beginnen, aushebeln könnte. Bereits in der Vergangenheit hatte der Landrat auf die Möglichkeiten und Befugnisse seines Amtes zurückgegriffen, um die Brücke gar nicht erst im Kreistag thematisieren zu müssen. Das Verwaltungsgericht Koblenz hat dieses Verhalten im Februar als rechtswidrig erkannt und verfügt, dass dieses Thema in den nächsten Kreistag muss.

Zwar hat Bröhr anschließend im Alleingang den Weg in die Berufung gewählt, muss vor einer Entscheidung des jetzt gefragten Oberverwaltungsgerichtes aber den Koblenzer Richterspruch in die Tat umsetzen. Gemäß Empfehlung des Gerichts haben die drei Fraktionen FDP, Freie Wähler und SPD, die Bröhr verklagten, ihren einst verweigerten Antrag auf Beginn eines Raumordnungsverfahrens umformuliert, sodass er vom Landrat auf die Tagesordnung gesetzt werden musste.

Dieser per Urteil erfolgten Vorgabe ist Bröhr nachgekommen. Allerdings hat er die Tagesordnung so gestaltet, dass am Montag zunächst die Frage behandelt werden soll, ob die Brücke ins Kreisstraßenbauprogramm aufgenommen wird. Der Antrag ist zwar so formuliert, als solle die Brücke in das Programm aufgenommen werden, aber allein die vom Landrat beigefügten Anlagen machen deutlich, dass dies nicht sein Ansinnen ist. Es handelt sich hierbei um zwei Gutachten, die er bei Argumentationen gegen eine kommunale Brücke immer wieder angeführt hat. Zudem hat die CDU in den vergangenen Tagen und Wochen keine Mühen gescheut, um sich gegen eine etwaige Kreisbrücke zu positionieren. Aus verschiedenen Versammlungen war in diesem Zusammenhang zu hören, dass hierbei diskussionswürdige Zahlen in den Raum gestellt wurden.

Für Kreishandwerksmeister Mumbauer steht fest, dass es derzeit keinen Sinn macht, über Zahlen zu spekulieren. Zunächst müsse das Raumordnungsverfahren angegangen werden, um belastbare Fakten zu erhalten. Auf dieser Grundlage könne über Fördersätze und Konditionen der Unterhaltung verhandelt werden, um zu entscheiden, ob der Kreis die zur Debatte stehende Belastung schultern kann oder nicht. Vor der Sitzung am Montag erklärt Mumbauer, dass sich gerade die CDU ihrer Verantwortung bewusst sein sollte, angesichts der möglichen Folgen der anstehenden Entscheidung.

Von unseren Redakteuren Thomas Torkler und Volker Boch