Schulleiter Werner Marfels nimmt Abschied

13 Jahre war Werner Marfels Schulleiter der Helene-Pagés-Schule im Bopparder Stadtteil Buchenau. Nach den Sommerferien 2005 begann er seinen Dienst an der Förderschule. Die offizielle Einführung fand am 30. November 2005 statt. Mit den Sommerferien ist Schluss für den heute 65 Jahre alten Schulleiter.

Carolin Henrich tritt nach den Sommerferien die Nachfolge von Werner Marfels an, der in den Ruhestand verabschiedet wurde. Foto: Suzanne Breitbach

Werner Marfels hat sich im Vorfeld viele Gedanken um die Schule am Waldrand gemacht. „Förderschullehrer sind Mangelware in Rheinland-Pfalz. Aus diesem Grund habe ich mich im Kollegium umgesehen und bin fündig geworden“, sagt Marfels. Carolin Henrich ist seit mehr als sieben Jahren an der Schule als Förderschullehrerin tätig und wird Marfels beerben. Die kommissarische Ernennung ist erfolgt, die offizielle Einführung als neue Schulleiterin folgt im Laufe des neuen Schuljahres.

Marfels blickt auf einige Veränderungen an der Schule zurück. Die Einführung der Ganztagsschule nennt er zuerst. Permanent hat Marfels daran mitgearbeitet, die Schule zum Lebensraum für Schüler und Lehrer zu machen und nicht nur zur Wissensvermittlung. „Das begann mit dem gemeinsamen Essen“, blickt der Schulleiter zurück. Aber auch bauliche Veränderungen haben ihn beschäftigt, darunter die Turnhallensanierung und der Theaterraum, der nach einem Brand eine neue Decke und einen neuen Bodenbelag bekam.

Unter Schulleiter Marfels wurde die Berufsorientierung mit einem Praxistag eingeführt. Viele Kontakte sind seit der Einführung im Jahr 2010 geknüpft worden, ein Netzwerk mit der Handwerkskammer wurde aufgebaut.

Die Schüler erhalten so individuelle Möglichkeiten, was nach der Schule passiert, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Das ist ein Grundsatz der Förderschule. Ziel ist es, später eigenes Geld zu verdienen.

Für jeden Schüler werden passgenaue Lösungen gefunden. Nach der Schulzeit an der Helene-Pagés-Schule gibt es Jugendliche, die das zehnte Schuljahr an der Hunsrückschule in Simmern, der Diesterwegschule in Koblenz, das Berufsförderungsjahr an der Berufsbildenden Schule Boppard oder anderen Schulen mit dem Hauptschulabschluss abschließen.

Derzeit hat die Helene-Pagés-Schule 50 Schüler in fünf Klassen, davon acht Entlassschüler. Weitere 50 Schüler werden in Schwerpunktschulen von abgesandten Lehrern gefördert. „Als ich vor 13 Jahren hier angefangen habe, hatten wir 100 Schüler in neun Klassen“, erinnert sich Marfels.

Die technische Ausstattung der Schule ist gut, in allen Klassenräumen stehen Whiteboards zur Verfügung. Dazu ist die Schule mit 40 Laptops ausgestattet und 13 PCs. „Der Kreis hat uns immer gut unterstützt, die Zusammenarbeit war gut“, reflektiert der Schulleiter.

Weitere Projekte waren die Taiko-Trommler, die regelmäßig an der Schule sind, die Öko-Arbeitsgemeinschaft und die neu gegründete Schulband, die auch zur Verabschiedung des Schulleiters spielte. Nicht zu vergessen der kleine Shop im Erdgeschoss der Schule, wo Karten und kleinere Geschenke aus Schülerhand verkauft werden.

Die Zukunft bringt noch weitere Veränderungen für die Schule mit sich: Nach den Sommerferien wird das Kollegium um zwei Lehrer kleiner. Marfels sieht hier die große Gefahr, dass Kompetenz verloren gehen könnte. Beim Studium in Rheinland-Pfalz ist kein Numerus Clausus notwendig. Viele ausgebildete Lehrer wandern nach Hessen ab. „Mein Kind soll sich an seiner Schule wohlfühlen“, ist eine Elternbitte, die dem Schulleiter immer wieder begegnete. Vor allem die Weiterführung des Schülers mit angepasstem Lerntempo ist die Aufgabe des Förderlehrers. Hier sieht Marfels in Zukunft mögliche Qualitätsverluste.

Die integrierte Förderung von Kindern in Grundschulen war bisher Standard. Stattdessen soll nach den Sommerferien als Teil des neuen Förder- und Beratungszentrums Rhein-Hunsrück und der Theodor-Heuss-Schule Kastellaun kreisweit die Kinder und Jugendlichen übernehmen. Die Grundschule stellt gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten einen Antrag, die Helene-Pagés-Schule stellt drei Lehrer ab, die vorbereiten und in ihrem Gebiet tätig sind. „Wir haben bisher keinerlei Erfahrungen mit dem neuen System und können nur von Erfahrungen aus dem Rhein-Lahn-Taunus-Kreis lernen“, sagt Marfels.

Zum Abschied ist Marfels ganz gelassen. „Ich habe hier Spuren hinterlassen. Kontinuität und Nachhaltigkeit mit eigenen Ideen auf eigene Wege bringen, das wünsche ich mir für die Helene-Pagés-Schule, ihre neue Schulleiterin, dem Kollegium und den Schülerinnen und Schülern, die im orangefarbenen Schulgebäude in den nächsten Jahren hier wirken und lernen“, sagt der 65-jährige Pädagoge mit einem Lächeln.

Für den Ruhestand hat sich der scheidende Schulleiter keine großen Projekte vorgenommen. „Ich lasse die Zukunft auf mich zukommen“, sagt Marfels. Im September geht er mit Ehefrau, Tochter, Schwiegersohn und dem ersten Enkelkind auf eine große mehrwöchige Rundreise. Australien ist das Ziel.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach