Schüler liefen viele Stadionrunden für den guten Zweck

Helfen macht Spaß. Diese Erfahrung machten die rund 400 Schüler der Simmerner Realschule plus. Alle Klassen beteiligten sich am Spendenlauf der Initiative „ Direkt für Kinder“.

Foto: Werner Dupuis

Die Läufer hatten sich im Vorfeld Sponsoren gesucht, die mit einem bestimmten Betrag für jede gelaufene Runde die Hilfsinitiative unterstützt. Der 2010 gegründete gemeinnützige Verein unterstützt mit Sachspenden monatlich über 30 Kinder die in akute Notlagen geraten sind. Unfälle, Krankheit, Trennung, Scheidung oder Arbeitslosigkeit der Eltern sind meistens die Gründe, warum die Familien mit ihren Kindern in Not geraten sind.

Durch unbürokratische und schnelle Hilfe soll den Kindern in schwierigen Lebenslagen geholfen werden und ihnen neue Perspektiven geben. Spendengeldern werden immer in Form von Sachleistung sogenannten „Kindergutscheine“ für Kleidung und vieles andere mehr ausgegeben. wd