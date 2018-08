Schüler begeistern mit "Sternenprinzessin"

Aus unserem Archiv

Simmern

2300 Zuschauer waren begeistert von den Aufführungen des Musicals „Sternenprinzessin“ in der Hunsrückhalle in Simmern. Bei der außergewöhnlichen Veranstaltung, die auf Initiative der Hochschule der Polizei zustande kam, zogen mehr als 160 Darsteller in einer fast dreistündigen Aufführung das Publikum in ihren Bann.