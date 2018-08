Schnecken, Schnecken: Die große Zeit der kleinen Fühler – Leserfotos

Aus unserem Archiv

Rhein-Hunsrück

Was für eine Freude hätten die Igel in so vielen Gärten der Region, wenn sie dort all diesen roten und braunen Tierchen begegnen würden, die sich seit Wochen tummeln: den Nacktschnecken. Igel sind genauso wie Kröten, Spitzmäuse, Zauneidechsen, Blindschleichen sowie diverse Vögel natürlicher Feind der Schnecken – von denen es in diesem Jahr besonders viele in unseren Gärten zu geben scheint. Doch leider gibt es Igel sehr selten in unseren Gärten, sodass die meisten Gartenbesitzer doch zu den „Hausmitteln“ gegriffen haben, um sich der Schnecken zu entledigen.