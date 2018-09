Scheunenbrand in Gemünden: Flammen schlugen meterhoch aus dem Dach [Fotos/Video]

Eine 300-Quadratmeter große Scheune brannte in Gemünden in der Nacht zum Montag komplett aus. Einsturzgefährdete Wände mussten eingerissen werden.

Trotz aller Anstrengungen konnte nicht verhindert werden, dass die Scheune komplett ausbrannte. Foto: Sebastian Schmitt

Um 3.30 Uhr ging der Notruf einer Anwohnerin bei der Leitstelle Bad Kreuznach ein: „Scheunenbrand Gemünden an der Kreisstraße 60 Richtung Panzweiler“. „Noch auf dem Weg zum Feuerwehrhaus, sahen wir aus dem Tal bereits die Flammen aus dem Dach schlagen“, berichtete Gemündens Wehrfüher Manuel Moog.

Beim Eintreffen der Wehren aus Gemünden, Kirchberg, Sohren-Büchenbeuren, Dickenschied und Gelweiler brannte die 300 Quadratmeter große Halle, in der sich vor allem Heuballen befanden, in voller Ausdehnung. Per Schlauchwagen wurde von der Scheune bis zum Simmerbach nach Panzweiler eine 700 Meter lange Wasserversorgung mit Pumpen auf gebaut. Zusätzlich schaffte man noch mit einem Großtanklöschfahrzeug immer wieder Wasser nach Gemünden.

Von mehreren Seiten und von einer Drehleiter aus wurde gelöscht, doch die 73 Feuerwehrleute unter der Führung des stellvertretenden Wehrleiters der VG Kirchberg, Oliver Bast, konnten nicht verhindern, dass die Scheune komplett ausbrannte. Es gelang aber, die Flammen vom Hallenanbau fernzuhalten. Nach rund 90 Minuten war der Brand weitgehend gelöscht.

Nach einer anstrengenden Nacht: Die Feuerwehrleute werden nach dem Einsatz beim Scheunenbrand in Gemünden von einem wunderbaren Sonnenaufgang belohnt. Foto: Sebastian Schmitt

Für die Nachlöscharbeiten wurde aus Gemünden ein 12 Tonnen-Radbagger organisiert, mit dem die Feuerwehr den einsturzgefährdeten Giebel und die Scheunenseite einreissen mussten. Danach konnten die Einsatzkräfte die Scheune betreten, weitere Glutnester ablöschen und die brennenden Strohballen aus der Halle schaffen.

Die Ursache des Brandes ist bisher noch unklar.

Sebastian Schmitt