Sarah Paul macht sich ein tolles Geburtstagsgeschenk

Sarah Paul macht sich selbst das schönste Geschenk zu ihrem 18. Geburtstag, den sie am Samstag, 7. April, feiert. Mit dem Bundesjugendorchester ist sie auf Tournee und gastiert in Köln, Breslau und Berlin.

Sarah Paul aus Heinzenbach freut sich auf ihre Auftritte mit dem Bundesjugendorchester. Foto: Claudia Westermayer

Aufgewachsen in einer Familie, in der Musik zum Alltag gehört, begann Sarah Paul mit 7 Jahren mit dem Geigenspiel. Ihr musikalisches Rüstzeug erhielt sie unter anderem bei der Kreismusikschule. Ihrer besonderen Begabung entsprechend, erhielt sie eine besondere Förderung durch Ernst Priner, den langjährigen Konzertmeister bei der Rheinischen Philharmonie und Professor an der Hochschule für Musik in Würzburg. Nach einem strengen Auswahlverfahren wurde Sarah, die vor wenigen Wochen am Herzog-Johann-Gymansium Simmern ihr Abitur ablegte, Mitglied des renommierten Bundesjugendorchesters.

Es ist das nationale Jugendsinfonieorchester der Bundesrepublik Deutschland, dient der Talentförderung und setzt Maßstäbe in der Jugendorchesterarbeit. Die mehr als 100 Orchestermitglieder sind zwischen 14 und 19 Jahre alt und repräsentieren in ihrer Altersgruppe die besten Musiker Deutschlands. Sir Simon Rattle, noch Dirigent der Berliner Philharmoniker, ist Ehrendirigent des Orchesters und steht auch regelmäßig am Pult von „Deutschlands jüngstes Spitzenorchester“, wie er es selbst bezeichnet.

Die Musiker kommen für drei Arbeitsphasen und Tourneen im Jahr zusammen, um mit renommierten Dirigenten und Solisten anspruchsvolle Programme zu erarbeiten. Bei den Osterfestspielen in Baden-Baden musizierten Sarah und das Bundesjugendorchester Pult an Pult mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker unter Leitung von Simon Rattle.

Sarahs nächste Auftritte sind am heutigen Freitag, 6. April, in der Kölner Philharmonie, wo sie das „War Requiem“ spielt, ein internationales und generationenübergreifendes Musikprojekt zum Anti-Kriegsoratorium von Benjamin Britten. Am Sonntag geht's weiter nach Breslau (Polen) ins National Forum of Music Wroclaw, und Sarahs Auftritt am Dienstag, 10. April, in Berlin werden auch Schüler und Lehrer der 12. Klassenstufe verfolgen, die zu der Zeit in der Hauptstadt auf Klassenfahrt weilen. wd