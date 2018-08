Sanierung statt Abriss: Tierärztin haucht altem Haus neues Leben ein

Aus unserem Archiv

Dommershausen

Denise Hunf hegte schon lange den Traum, irgendwann und irgendwo in einem geräumigen Bauernhaus am Rande eines kleinen Dorfes mit ihren Hunden und Pferden zu leben und für den Lebensunterhalt von Mensch und Tier dort vielleicht eine eigene Tierarztpraxis zu betreiben. In Dommershausen ist sie dabei, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Am Rand der Gemeinde hat sie ihr Traumhaus gefunden. Die Tierarztpraxis ist bereits in der umgebauten Scheune eingerichtet. Zurzeit wird das ehemalige Bauernhaus noch zum Wohnen saniert.