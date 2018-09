Sanierung der Grundschule Emmelshausen auf der Zielgeraden

Die Grundschule Emmelshausen ist seit Beginn des Schuljahres eine Großbaustelle. Die Generalsanierung der drei Schulgebäude schreitet in großen Schritten voran. Im Vordergrund der Bauarbeiten stehen die Barrierefreiheit, Technik, insbesondere die Lichttechnik in den Klassenzimmern, Brandschutz, neue Verkabelung in den Gebäuden, zusätzliche Alarmsysteme, Heizung, Lüftungs- und Sanitärarbeiten, die allesamt während dem laufenden Schulbetrieb stattfinden.

Dimmbare Beleuchtung in den Klassenzimmern, neue Akustikdecken und teilweise neue Schwingflügelfenster sorgen für eine angenehme Atmosphäre und ein gutes Lernumfeld. Erste Ergebnisse sind bereits sichtbar. Bauleiter Peter Lenz (von links), Architekt Michael Bretz und Stephan Sauer und Susanne Knizia (Schulleitung der Grundschule Emmelshausen) treffen sich regelmäßig zur Bauabstimmung.

Foto: Suzanne Breitbach

210 Schüler besuchen die Grundschule vormittags, nachmittags sind es 90 Kinder, die betreut werden. Und in den Abendstunden nutzt die VHS die Schulgebäude. „Abstimmung ist alles“, sagt Architekt Michael Bretz von der VG-Verwaltung. Daher wurde geschossweise saniert.

Als Ausweichquartier dienen andere Klassenräume oder zwei Container, die auf dem Schulgelände abwechselnd genutzt werden. Der Umzug in ein Ersatzquartier bedeutet für Hausmeister Daniel Brück, der seit zwei Jahren an der Schule seine Tätigkeit ausübt, eine Menge Arbeit. Stühle schleppen, Schulbänke transportieren und vieles mehr. Ganz abgesehen vom Baustaub, der sich überall breit macht. Unterstützt wird Daniel Brück von Mitarbeitern der Verbandsgemeinde. Viele Überstunden sind seit Baubeginn des Mammutprojektes angefallen. „Ich komme vom Bau. Zwischen Schulbetrieb und Handwerksbetrieben muss auf kurzen Wegen organisiert werden“, sagt Brück, der vorher im Heizungs- und Lüftungsbau tätig war.

Zug um Zug nähert sich die die Schulsanierung dem Ende entgegen. Zu Beginn des neuen Schuljahres 2018/19 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Laut Bauzeitenplan ist das Bauende für September vorgesehen. 2,4 Millionen Euro werden dann verbaut sein, von denen 645.000 Euro das Land übernimmt. 107.000 steuert der Kreis bei, 1.647.000 Euro investiert der Schulträger, die Verbandsgemeinde Emmelshausen.

Auch Brandschutz berücksichtigt

„Zwei Drittel der Arbeiten sind erledigt“, sagt Bauleiter Peter Lenz vom Büro Merwald & Partner aus Koblenz beim Rundgang. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Vorbei sind die Zeiten von Lüftungsproblematik im Verwaltungstrakt und in den Klassenzimmern des ersten Obergeschosses. Neue Schwingflügelfenster sorgen für angenehme Raumluft und reduzieren die Verletzungsgefahr bei geöffneten Fenstern. Der Brandschutz wurde den gesetzlichen Bestimmungen angepasst. Hervorzuheben sind die akustischen Verhältnisse in den Klassenräumen, die an der Schwerpunktschule bislang unzureichend waren. Für eine deutliche Belastung während des Unterrichts sorgten die Deckenkonstruktionen, die komplett erneuert wurden. Im Rahmen des kostenoptimierten Arbeitens wurden alte Deckenelemente aus den Klassenzimmern im Flur verbaut. Angenehm sind jetzt die Lichtverhältnisse in den Klassenzimmern. Dimmbare und energiesparende LED-Technik hat Einzug gehalten. Ab dem Schuljahr 2018/19 wird die Grundschule Emmelshausen Medienkompetenzschule. Das Land Rheinland-Pfalz wird die Schule dabei begleiten, die Infrastruktur wurde im Zuge der Generalsanierung bereits geschaffen.

In Sachen Barrierefreiheit hat sich an der Schule einiges getan: Ein Aufzugsschacht wurde samt einer Fluchttreppe über alle Stockwerke des A-Gebäudes angebaut. Somit sind neben den Klassenräumen, Aula, Werkraum, Küche und Förderräume für jedermann gut erreichbar. Zusätzlich wurde im ersten Obergeschoss des A-Gebäudes eine neue WC-Anlage installiert. Bislang stand im Foyer unmittelbar am Durchgang zum Schulhof nur ein WC zur Verfügung.

Projekt in Abschnitte unterteilt

Was den Baulärm angeht, so lobt Peter Lenz die gute Zusammenarbeit mit der Schule und der Verbandsgemeindeverwaltung. Das Projekt wurde in Abschnitte unterteilt, um Rücksicht auf den laufenden Schulbetrieb zu nehmen. „Hier ist das Kollegium vorbildlich in der Kooperationsgemeinschaft“, freut sich Lenz. Dank einem guten und regelmäßigen Informationsaustausch mit dem Elternhaus der Schüler und dem Kollegium blieben Beschwerden aus. Mit termingebundenen Aufträgen und das Aufstocken des Personals wurden an der zügigen Umsetzung der Bauarbeiten gefeilt.

„Bis heute haben wir keine Beschwerden von Eltern oder Schülern erhalten“, freut sich Schulleiter Stephan Sauer über die kooperative Zusammenarbeit. Lärmintensive Arbeiten mit der Schlitzfräse und anderen Geräten wurden überwiegend außerhalb der Kernunterrichtszeit benutzt. „Bald ist es geschafft, im September soll die Generalsanierung abgeschlossen sein“, freut sich Architekt Michael Bretz von der VG-Verwaltung, der das Projekt betreut.

Derzeit beschäftigen sich die Verantwortlichen mit einem Konzept für die Unterbringung von Fahrrädern und Rollern, mit denen die Grundschüler zum Unterricht kommen. Denn immer mehr Kinder rollen zum Unterricht in Emmelshausen.

Von unserer Reporterin

Suzanne Breitbach