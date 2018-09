Rückblick: Verein wurde vor 40 Jahren gegründet

Aus unserem Archiv

Der Vorsitzende des Kreismusikverbandes Rhein-Hunsrück, Rainer Bersch, erinnerte an die Entstehung und Gründung des Musikvereins Perscheid vor 40 Jahren: Bürgermeister Willi Lambrich und Förster Josef Bormann hauchten damals der Idee zur Gründung eines Musikvereins Leben ein. Natürlich auch getragen von dem Andenken an die ehemalige Musikkapelle in Perscheid, die von 1924 bis 1936 musizierte. Der zwischenzeitlich verstorbene ehemalige Vorsitzende des Kreismusikverbandes Rhein-Hunsrück, Clemens Schneider, war kein Mann der vielen Worte.