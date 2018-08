Royales Flair am Mittelrhein: Weinmajestäten waren zu Gast

Königlicher Glanz im Mittelrheintal: Die deutsche Weinkönigin Katharina Staab und die deutschen Weinprinzessinnen Laura Lahm und Charlotte Freiberger weilten zwei Tage im Anbaugebiet. Begleitet wurden sie von der Mittelrhein-Weinkönigin Jessica Gottsauner und der Oberweseler Weinhex Anna Hoffmann. Die Organisation übernahmen in Absprache mit Hiltrud Specht von der Weinwerbung Mittelrhein die ehemalige Mittelrhein-Weinkönigin Anna Persch zusammen mit den Oberweseler Jungwinzern.

Die drei deutschen Weinbotschafterinnen statteten dem Mittelrhein einen Antrittsbesuch ab. Zwei Tage lernten sie das Weinanbaugebiet, Weine und Menschen näher kennen.

Foto: Suzanne Breitbach

Gleich zu Beginn des ersten Besuchstages hieß es auf Schusters Rappen das Mittelrheintal erleben. Eine Wanderung durch den Oelsberg mit einer kurzen Rast am Günderodehaus stand am Vormittag auf dem Programm. Bei einem Glas Riesling aus dem Oelsberg genossen die jungen Damen und Jungwinzer, die sie begleiteten, die Aussicht ins Rheintal und erholten sich vom steilen Aufstieg. Elke Bolland informierte über die Geschichte des Filmhauses und präsentierte ihre neu eingerichtete Weinstube im ersten Obergeschoss.

Was unterscheidet das Anbaugebiet Mittelrhein von anderen Anbaugebieten? Auf diese Frage wussten die Majestäten spontan zu antworten. „Unangefochten auf Platz eins steht das Weltkulturerbe, das in diesem Weinanbaugebiet einmalig ist. Begeistert sind wir von den prachtvollen Burgen und Schlössern, die es in den Steilhängen am linken und rechten Rheinufer zu bewundern gibt. Nicht zu vergessen, die außergewöhnlichen Wanderwege, auf beiden Seiten des Rheins, die dazu einladen, die Region intensiver kennenzulernen“, antworteten die deutschen Botschafterinnen. Und natürlich der Wein, der in den Steillagen wächst und gedeiht, und weltweit hohe Akzeptanz findet.

Nach dem Mittagessen im Weingut Goswin Lambrich in Oberwesel-Dellhofen gab es Informationen zur Mittelrhein-Riesling-Charta. Von der Schönburg wanderten die Majestäten mit Gefolge nach Oberwesel, um dort am Nachmittag von Stadtbürgermeister Jürgen Port im Kulturhaus Oberwesel empfangen zu werden. Bei dieser Gelegenheit trugen sich die drei Weinrepräsentantinnen ins Goldene Buch der Stadt ein. Die Besichtigung der Liebfrauenkirche mit dem Goldaltar und eine abendliche Fackelwanderung in Richtung Oberwesel mit Besichtigung der Weingüter Winfried Persch und Johannes Hoffmann rundeten das Programm ab.

Der zweite Besuchstag führte das Weintrio rheinabwärts in das nördliche Anbaugebiet nach Leutesdorf. Nach einem Empfang im Gemeindezentrum nahmen die Weinbotschafterinnen ihr Mittagessen in der Jugendherberge in Leutesdorf an, bevor sie sich für den großen Auftritt am Nachmittag umzogen – die Weinkönigin und ihr Gefolge wurden nämlich zur Großen Weinprobe in Leutesdorf erwartet. Abschiednehmen hieß es für Katharina Staab direkt nach der Probe, da sie in Düsseldorf zur Fachmesse für Wein und Spirituosen „ProWein“ erwartet wurde. Für die beiden Prinzessinnen klang der Besuch am Mittelrhein indes mit vielen Winzern, Wein und Gesprächen aus.

Von unserer Reporterin

Suzanne Breitbach