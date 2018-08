Rinderhäften auf der A 61: Zwei Unfälle sorgen stundenlang für Staus

Erneuter Großkampftag für die Autobahnpolizei Emmelshausen innerhalb weniger Tage.

Mit Rinderhälften war der Sattelzug aus den Niederlanden beladen. Foto: dpa

Erneut kurz hinter der Autobahnauffahrt Boppard in Richtung Norden ereignete sich in der Nacht zum Dienstag ein Unfall mit einem Lkw. Als dieser von den Einsatzkräften fast abgearbeitet war, kam es am Nachmittag infolge des Rückstaus bei Laudert zu einem weiteren Unfall auf der A 61, bei dem ein Lkw-Fahrer schwer verletzt wurde.

Was war passiert? Wie die Polizei meldet, ereignete sich der erste Unfall in der Nacht zum Dienstag auf der A 61 kurz hinter der Auffahrt Boppard in nördlicher Fahrtrichtung. Ein mit 17 Tonnen Rinderhälften beladener Lkw aus den Niederlanden kam gegen 2.15 Uhr während eines Überholvorgangs zu weit nach links von der Fahrbahn ab, geriet aufs Bankett, stellte sich durch die folgenden Lenkbewegungen quer und kippte um.

Die Rinderhälften ragen aus dem umgestürzten Klw heraus. Mit Rinderhälften war der Sattelzug aus den Niederlanden beladen. Nördlich von Buchholz steht der Verkehr. Durch die Sperrung der Autobahnauffahrt Boppard-Buchholz und das erhöhte Verkehrsaufkommen auf der Hunsrückhöhenstraße war zeitweise nur Schrittgeschwindigkeit möglich. Besonders die Berufspendler und Speditionen traf der nächtliche Unfall. Beim Blick von der Autobahnbrücke am Bahnhof Buchholz waren bei Tageslicht die Bergungsarbeiten mit einem Kran zu sehen. Der Verkehr Richtung Süden rollte. Für die Lkw war auch gegen 8 Uhr auf der Autobahn kurz vor der Abfahrt Buchholz kein Vorwärtskommen. Durch die Sperrung der Autobahn ist im Berufsverkehr ein Rückstau bis zur Autobahnabfahrt Emmelshausen entstanden. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Norden ab der Anschlussstelle Boppard-Buchholz gesperrt werden. Am frühen Morgen stürzte ein mit 17 Tonnen Rinderhälften beladener Sattelzug aus den Niederlanden um.

Der Fahrer konnte sich zunächst nicht selbst befreien und wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen. Zum Glück erlitt er keine lebensgefährlichen Verletzungen. Der Mann wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Folgen für den Straßenverkehr waren jedoch gravierend. Da der umgestürzte Lkw beide Fahrspuren und die Standspur blockierte, musste der Verkehr über Stunden weiträumig umgeleitet werden.

Auf sämtlichen Nebenstraßen gab es dadurch ebenfalls starke Behinderungen. Auf der Hunsrückhöhenstraße ging es teilweise allenfalls im Schritttempo voran. Der umgeleitete Autobahnverkehr behinderte in den Morgenstunden vor allem auch den Berufsverkehr.

Eingeklemmt wurde der Fahrer in seinem Führerhaus, nachdem er bei Laudert mit seinem Transporter auf einen 38-Tonner aufgefahren war. Foto: Denise Bergfeld

Die Bergung des Sattelzugs gestaltete sich schwierig, da die Gefahr bestand, dass beim Aufrichten des Aufliegers die 17 Tonnen schwere Ladung durch die Bordwand bricht. Dem beauftragten Bergungsunternehmen gelang es jedoch, dies zu verhindern. Nachdem mit einem Kran der Sattelaufleger wieder aufrecht gestellt worden war, wurde dieser samt Ladung abtransportiert. Wie die Polizei berichtet, konnte der überwiegende Teil der Ladung – auch aufgrund der frostigen Außentemperaturen – unbeschadet den Weg zu ihrem Bestimmungsort fortsetzen. Die Polizei schätzt den Sachschaden nach ersten Eindrücken auf 150.000 bis 200.000 Euro.

Um 13.20 Uhr gab die Polizei schließlich den Verkehr wieder einspurig frei. Dies führte natürlich nicht zu einer sofortigen Auflösung des kilometerlangen Rückstaus. Erst eine Stunde später rollten die Fahrzeuge wieder normal auf allen Fahrspuren an der Unfallstelle an der Auffahrt Boppard vorbei.

Für die Lkw war auch gegen 8 Uhr auf der Autobahn kurz vor der Abfahrt Buchholz kein Vorwärtskommen. Foto: Suzanne Breitbach

Das Stauende befand sich kurz hinter der Autobahnauffahrt Laudert. Hier standen die Fahrzeuge immer noch. Ein 7,5-Tonner krachte auf einen vor ihm stehenden 38-Tonner-Lkw. Die 66-jährige Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs konnte aus Unachtsamkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen, nannte die Polizei die Unfallursache. Wurde der Fahrer des nächtlichen Unfalls bei Boppard nur leicht verletzt, trug der Fahrer des 7,5-Tonners schwere Verletzungen davon. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit und mit dem Hubschrauber ins Stift nach Koblenz geflogen werden. An dem stehenden Laster entstand nur geringer Sachschaden. Er konnte bis zum nächsten Rastplatz weiterfahren.

Während des Helikopter-Einsatzes war die Autobahn eine Stunde lang voll gesperrt. Ab 15 Uhr ging es zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbei. Es kam hier nicht zu einer kompletten Blockierung der Fahrbahn in Richtung Norden, da die A 61 bei Laudert dreispurig ist. Um 17 Uhr gab die Polizei die Autobahn wieder komplett für den Verkehr frei.