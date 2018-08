Rhein-HunsrückWasser residiert seit 25 Jahren in Dörth

Silberne Hochzeit mit der Gemeinde Dörth feiert der Zweckverband Rhein-HunsrückWasser am Sonntag. Den Rahmen bietet der Tag der offenen Tür des Gewerbeparks Dörth (siehe Artikel unten), an dem sich der Wasserversorger beteiligt.

Seit nunmehr 25 Jahren laufen beim Wasser-Zweckverband alle Fäden im Vorderhunsrück zusammen. Zuvor befand sich die Hauptverwaltung in St. Sebastian bei Koblenz und damit in der Nähe der Quellen, aber außerhalb des Versorgungsgebietes. Außenstellen der Meisterbereiche gab es in Halsenbach und Boppard.

Das „Dörther Wasserschloss“ hat etwa 9 Millionen Mark gekostet

Als es Anfang der 90er-Jahre mit dem architektonisch anspruchsvollen Bau des Verwaltungssitzes am westlichen Ende des Dörther Gewerbegebietes losging, sprach die Bevölkerung mal ehrfurchtsvoll, mal spöttisch vom „Dörther Wasserschloss“. Im Frühjahr 1993 war der Bau vollendet. Etwa 9 Millionen Mark hat er gekostet.

„Es war eine weise Entscheidung“, sagt der heutige Werkleiter Steffen Liehr im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn mit dem Neubau in Dörth ist endlich eine zentrale Steuerung aller Struktureinheiten erreicht worden. Die zentrale Lage mitten im Versorgungsgebiet sorgte für mehr Kundennähe und eine bessere Erreichbarkeit. Auch sind für die mittlerweile 65 Mitarbeiter optimale Arbeitsbedingungen entstanden.

145 Städte, Gemeinden und Ortsteile auf einer Fläche von 666 Quadratkilometern versorgt RheinHunsrückWasser. Etwa 31.000 Haushalte in der Stadt Boppard sowie in den Verbandsgemeinden Emmelshausen, Kastellaun, Loreley, Rheinböllen, Rhein-Mosel, Rhein-Nahe und St. Goar-Oberwesel beziehen das im Neuwieder Becken gewonnene Wasser vom Zweckverband. 416 Kilometer an Transportleitungen und 670 Kilometer an Ortsnetzleitungen sind nötig, um das Wasser bis in die einzelnen Häuser zu verteilen.

In den 60er-Jahren zerbrachen sich die heimischen Politiker den Kopf darüber, wie der permanente hochsommerliche Wassermangel auf dem Hunsrück zu beheben sei. Die örtlichen Brunnen schafften es einfach nicht, bei Hitzeperioden genug zu fördern. Mitte der 60er-Jahre hatte sich die Lage vor allem im Vorderhunsrück zugespitzt. Unvergessen, wie in den trocken-heißen Sommern das Trinkwasser mit Tanklastern in die Dörfer transportiert wurde. Es setzte eine fieberhafte Suche nach einer Lösung ein. Bald war sie gefunden: Ein Fernleitungsnetz musste her. Die wasserreichen Tiefen des Neuwieder Beckens wurden angezapft.

1969 trat der Wasserzweckverband Rheinhöhen ins Leben

1969 trat die Wasserversorgung Rheinhöhen ins Leben. Vier Jahre später waren Mittelrhein und Vorderhunsrück ans Fernleitungsnetz angeschlossen. Seitdem herrscht Versorgungssicherheit: Wassermangel gibt es nicht mehr, egal wie trocken die Sommer auch sind. Mit dem Umzug nach Dörth kam die Umbenennung in Rhein-HunsrückWasser.

Aber wie ist es um den viel geschmähten Geschmack des „harten“ Rhein-HunsrückWassers bestellt? „Sehr gut“, sagt der Werkleiter ohne zu zögern. „Hartes Wasser schmeckt besser als weiches.“ Davon sollen sich die Besucher am Sonntag beim Tag der offenen Tür von 11 bis 16 Uhr überzeugen. An der „Wasser-Bar“ können sie den Wasser-Test machen. Rhein-HunsrückWasser in allen Schattierungen gibt es zu trinken.

Es laufen zahlreiche Aktionen an diesem Tag in der Dörther Zentrale. Das Wasser-Labor wird vorgestellt, an Mitmachaktionen für alle Altersgruppen können sich die Besucher beteiligen und dabei mit Wasser experimentieren oder Wasserverluste aufspüren.

