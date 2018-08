Rhein-Hunsrück-Kreistag lässt es im Brückenstreit gipfeln

Am Montagmittag um 14:30 Uhr richten sich die Blicke auf das Simmerner Kreishaus von Landrat Marlon Bröhr. Der Kreistag Rhein-Hunsrück soll dort eine richtungsweisende Entscheidung zum Thema Mittelrheinbrücke treffen. Wir berichten aktuell.

Im Sitzungssaal der Kreisverwaltung dürfte es am Montag ab 14.30 Uhr heiß hergehen.

Foto: Werner Dupuis

Die Positionen sind klar abgesteckt, verschiedene Anträge stehen auf der Tagesordnung:

Unter Tagesordnungspunkt 4 soll die Auffassung von Landrat Marlon Bröhr und der CDU-Fraktion zur Sprache kommen (siehe „Antrag von Landrat Marlon Bröhr und CDU-Fraktion“). Diese besagt, dass die Mittelrheinbrücke zwingend als Landesprojekt realisiert werden müsse. Diese Position haben Landrat und CDU in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder vertreten. Ihre Hauptargumente sind die Unkalkulierbarkeit der Bau- und Folgekosten, die im Falle einer Realisierung der Brücke als kommunales Projekt auf den Landkreis zukommen könnten, sowie eine fehlende Anbindung an die A 61, die, so Landrat und CDU-Fraktion, bei einer Kreisbrücke nicht verfolgt werde.

Debatte um zügige Umsetzung

Dagegen steht die Position der Landesregierung, die in der Realisierung als kommunales Projekt die einzige Chance sieht, die Rheinquerung zwischen dem linksrheinischen St. Goar-Fellen und Wellmich auf der rechten Rheinseite, zügig auf den Weg zu bringen. Hauptargument der Landesregierung um Verkehrsminister Volker Wissing: Bei einer Einstufung als Landesprojekt stünde der Brückenbau in Konkurrenz zu weitaus größeren Projekten in Rheinland-Pfalz und müsste zu lange auf eine Umsetzung warten.

Bleibt es beim brückenlosen Rhein?

Im Koalitionsvertrag der Mainzer Ampel-Regierung ist festgeschrieben: „Die Planung einer Mittelrheinbrücke als welterbeverträgliches, kommunales Verkehrsprojekt wird wieder aufgenommen.“ Um dies umzusetzen, möchte die Landesregierung ein Raumordnungsverfahren auf den Weg bringen, in dem alle Details zu klären sind – vor allem aber die Kosten für das Projekt.

Antrag der Fraktionen von SPD, Freien Wählern und FDP „Der Kreistag möge beschließen: 1.Der Rhein-Hunsrück-Kreis begrüßt grundsätzlich das Einleiten eines Raumordnungsverfahrens zum Bau einer Mittelrheinbrücke bei St. Goar. 2.Der Rhein-Hunsrück-Kreis erklärt seine Bereitschaft zu einer gemeinsamen Antragstellung zur Eröffnung des Raumordnungsverfahrens zusammen mit dem Land Rheinland-Pfalz und dem Rhein-Lahn-Kreis. Diese Bereitschaft des Rhein-Hunsrück-Kreises zur gemeinsamen Antragstellung erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und unabhängig von der damit nicht präjudizierten Frage der Trägerschaft der Straßenbaulast der Mittelrheinbrücke. 3.Der Rhein-Hunsrück-Kreis beteiligt sich als einer der Antragsteller des Raumordnungsverfahrens an den dortigen Verfahrenskosten mit bis zu 100.000 EUR. Die im Haushalt 2018 hierfür eingestellten Mittel werden freigegeben. 4.Entscheidungen zum weitergehenden Vorgehen des Rhein-Hunsrück-Kreises, insbesondere nach Abschluss des Raumordnungsverfahrens, bleiben einer Entscheidung des Kreistages vorbehalten.“

Als Kompromissverschlag haben die Kreistagsfraktionen von SPD, Freien Wählern und FDP einen Antrag formuliert, der der Problematik Rechnung trägt, eine finanzielle Überforderung der beiden Landkreise Rhein-Hunsrück und Rhein-Lahn im Hinblick auf das Raumordnungsverfahren auszuschließen. Der Antrag (siehe „Antrag der Fraktionen von SPD, Freien Wählern und FDP“) steht als Punkt 5 am Montag auf der Tagesordnung.

Das Argument der drei Fraktionen: Das Projekt Mittelrheinbrücke könnte endlich einen Schritt weiterkommen, ohne eine finanzielle Überbelastung der Landkreise. Das Raumordnungsverfahren werde am Ende zu dem Ergebnis kommen, dass die Brücke entweder als Landesprojekt oder als kommunales Bauwerk realisiert werden muss. Erst dann entscheide sich, wer Baulastträger ist, wer also für den Brückenbau und die spätere Unterhaltung zu zahlen hat, das Land oder die beiden Landkreise, wobei im Falle einer kommunalen Brücke ein hoher Zuschussanteil vom Land zu erwarten sei – für Bau und für den Unterhalt.

Die drei Fraktionen sehen in ihrem Antrag die Möglichkeit, die Brücke bald auf den Weg zu bringen. Deren Notwendigkeit hatten in dieser Woche die Vertreter des Handwerks betont. Auch die Innungsbetriebe des Altkreises St. Goar schließen sich diesem Appell an. Ihr gewählter Sprecher Kurt Reiner, Obermeister der Dachdecker-Innung Boppard/St. Goar, erklärt: „Die Infrastruktur der Region Welterbe leidet unter der Uneinigkeit der Entscheidungsträger. Es besteht dringender Bedarf für ein Raumordnungsverfahren, das einen verwendbaren Kostenrahmen und die damit verbundene Gesprächs- und Verhandlungsbasis liefert. Wir, die Innungsbetriebe des Altkreises St. Goar, Kreishandwerkerschaft Mittelrhein, wünschen eine Entwicklung zum Wohle der Bürger im Einzugsbereich Mittelrhein. Im Sinne eines Fortschrittes und als Option für die Zukunft, müssen nun die ersten Schritte erfolgen!“

SPD, Freie Wähler und FDP befürchten allerdings, dass dies durch die Anordnung der Tagesordnungspunkte verhindert werden könnte. Denn wenn der Kreistag sich zunächst mehrheitlich dagegen ausspräche, die Brücke ins Kreisstraßenbauprogramm aufzunehmen – also gegen ein kommunales Projekt Mittelrheinbrücke votierte, dann könnte im nächsten Tagesordnungspunkt der Antrag über den Start eines Raumordnungsverfahrens hinfällig werden.

Landrat Marlon Bröhr lehnt die kommunale Brücke ab. Foto: Werner Dupuis

Die Festlegung der Tagesordnungspunkte wird Landrat Bröhr von Befürwortern der kommunalen Brücke und den Antragstellern der SPD, Freien Wählern und FDP als „Taschenspielertrick“ und „bewusste Trickserei“ vorgeworfen. Es ist damit zu rechnen, dass zu Beginn der Sitzung zunächst die Tagesordnung zur Disposition stehen wird. Thomas Auler, Fraktionsvorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion, sagte am Mittwoch beim Kreisparteitag der FDP: „Der Antrag von Landrat Bröhr führt unseren Antrag ad absurdum. Der Landrat will offensichtlich keine Bücke.“

Antrag von Landrat Marlon Bröhr und CDU-Fraktion „Aufnahme der Mittelrheinbrücke in das Kreisstraßenbauprogramm mit dem Ziel der Realisierung des Bauwerks in der Straßenbaulastträgerschaft des Rhein-Hunsrück-Kreises“.

Auler ging bei der Gelegenheit hart ins Gericht mit dem Landrat. Bröhr habe verbreitet, dass die Landkreise keine Zuschüsse für den späteren Unterhalt der Brücke vom Land erhalten würden, dabei habe Verkehrsminister Wissing dies sehr wohl signalisiert: „Wenn ich höre, dass keine Zusage für eine Beteiligung des Landes für den Unterhalt getroffen wurde, dann ist das gelogen.“ Nach wie vor stünde die Zusage von Wissing im Raum, sowohl den Bau als auch den Unterhalt einer kommunalen Brücke mit jeweils 80 Prozent Landesmitteln zu fördern.

Der Landrat setzt dagegen auf die Unterstützung zahlreicher Ortsbürgermeister, die per Unterschrift einer kommunalen Brücke eine Absage erteilen. In einer Pressemitteilung der Kreis-CDU heißt es: „In einem gemeinsamen Appell von mehr als 90 Bürgermeistern und Ortsvorstehern aus dem gesamten Kreis an Landrat und Kreistag drücken diese ihre Sorge vor einer Mittelrheinbrücke in kommunaler Trägerschaft aus.“ In dem vom Bucher Bürgermeister und CDU-Kreistagsmitglied Tobias Vogt überreichten Schreiben appellieren die Ortschefs „an Landrat und Kreistag, eine Kreisbrücke abzulehnen und offensiv bei der Landesregierung für eine Mittelrheinbrücke in Trägerschaft des Landes zu werben“. Der Landrat sieht in der Unterschriftenaktion eine „weitere beeindruckende Unterstützung“ seiner Position.

FDP-Kreistagsfraktionschef Thomas Auler beim Parteitag der Liberalen. Foto: Thomas Torkler

Dem widersprach Thomas Auler beim FDP-Kreisparteitag deutlich. Es sei vielmehr so, dass nicht alle Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion den Kompromissvorschlag von SPD, Freien Wählern und FDP ablehnten. Auler deutete damit an, dass die noch bis zuletzt bestehende Phalanx gegen den Kompromissvorschlag innerhalb der CDU-Fraktion kippen könnte.

Für einen der Unterzeichner des Bürgermeisterappells, Kirchbergs VG-Bürgermeister Harald Rosenbaum (CDU), war eine kommunale Brücke von Beginn an nicht undenkbar. Bedingung für Rosenbaum war aber glasklar, dass für beide Kreise eine finanzielle Deckelung für die Kreise festgelegt wird, „sodass wir exakt wissen, was wir genau zu zahlen haben – für Bau und Unterhalt“. Dies hatte er bereits vor einigen Tagen gegenüber unserer Redaktion deutlich gemacht.

Laut Thomas Auler gibt es weitere Mitglieder der CDU-Fraktion, die ähnlich denken und dies zumindest intern äußern. Auler spricht davon, dass diese vor der Sitzung am Montag „auf Linie gebracht“ werden sollen. Auler sagte beim FDP-Parteitag: „Teile der CDU-Fraktion sind massiv eingeschüchtert worden. Die Rhein-Hunsrück-Zeitung hat am Mittwoch ein schönes Foto der CDU vor der Loreley veröffentlicht: Schauen Sie in die Gesichter einiger Personen. Das spricht Bände.“

Pikanter Diskurs: CDU-Landtagsfraktion unterstützt ergebnisoffenes Raumordnungsverfahren

Pikant dabei: Ende Januar stellte die CDU-Landtagsfraktion im Landtag einen Antrag (hier als PDF zum Download), in dem die Union zwar bekräftigt, dass die Mittelrheinbrücke vom Land gebaut werden muss. Gleichwohl befürwortet die CDU-Landtagsfraktion darin den Kompromissvorschlag des ehemaligen Präsidenten des Rechnungshofs, Klaus P. Behnke, das Raumordnungsverfahren „ergebnisoffen und ohne Vorfestlegung auf einen Baulastträger durch das Land als Planungsträger in Auftrag zu geben (...) und zu erklären, die Mittelrheinbrücke, nach erfolgter rechtssicherer Einstufung, unabhängig des Ergebnisses, verwirklichen zu wollen – entweder als Landesbrücke oder als kommunale Brücke. Im letzten Fall aber mit hoher Landesförderung betreffend Bau und Unterhaltung“.

Der von der CDU im Landtag unterstützte Behnke-Kompromiss ist also in Passagen nahezu deckungsgleich mit dem Antrag der Kreistagsfraktionen von SPD, Freien Wählern und FDP. Dennoch schien es bis Ende dieser Woche so, als würde daran gearbeitet, dass der Antrag der drei Fraktionen nicht zum Zuge kommt. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt CDU-Fraktionschef Wolfgang Wagner nun, dass die CDU-Fraktion ein Raumordnungsverfahren begrüßt. Es klingt ganz danach, als hätte die CDU eine Kurskorrektur vorgenommen – nach hitzigen internen Debatten.

Hier unten das Interview mit CDU-Fraktionschef Wolfgang Wagner. Angefragt für eine Stellungnahme war mit gleichlautenden Fragen auch Landrat Marlon Bröhr. Bis Redaktionsschluss blieb unsere Anfrage unbeantwortet.

Von Volker Boch und Thomas Torkler