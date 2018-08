Rhein-Hunsrück glänzt durch Wachstum

Platz 10 beim Wirtschaftswachstum, Platz 300 bei den Firmengründungen. Zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich der Wirtschaftsstandort Rhein-Hunsrück aus Expertensicht.

Die Firma Ero ist eines von vielen Rhein-Hunsrücker Top-Unternehmen, die expandieren. Das hat für erhebliches Wirtschaftswachstum im Kreis gesorgt. Foto: Werner Dupuis

Viel Licht, aber auch Schatten liegt über dem Kreis. In der Summe ist es um den einstigen Weltmeisterkreis in punkto Lebensqualität recht gut bestellt, wenn man ökonomisches Handeln und Lebensumstände der Menschen in den Blick nimmt – jedenfalls besser als in den meisten Städten und Landkreisen in Rheinland-Pfalz. Das geht aus dem aktuellen Ranking des Magazins "Focus Money" hervor. Laut der bundesweiten Rangliste, in der 401 Städte und Kreise auf Herz und Nieren geprüft wurden, findet sich Rhein-Hunsrück im oberen Mittelfeld wieder.

In der Studie vergleicht das Magazin das Leistungsvermögen der Regionen. Auf Platz 147 landet Rhein-Hunsrück in der Summe aller Einzelergebnisse. Das ist das achtbeste Resultat aller 36 rheinland-pfälzischen Kreise und kreisfreien Städte. Gegenüber 2015 hat sich unser Kreis um sieben Plätze verbessert. Vor drei Jahren kam Rhein-Hunsrück auf Platz 154. Damit wird klar: Der Kreis kann sich sehen lassen. In Rheinland-Pfalz schneiden lediglich die Kreise Alzey-Worms (Platz 139), Germersheim (62), Mayen-Koblenz (133), Rhein-Lahn (115) und Westerwaldkreis (131) und die Städte Koblenz (Platz 143) Landau (145) und Trier (113) sowie – und das ist nicht anders zu erwarten – der Kreis Mainz-Bingen besser ab. Der südliche Nachbarkreis hat landesweit die Nase vorn und rangiert bundesweit auf dem hervorragenden siebten Platz.

Noch vor zehn Jahren sah die Rhein-Hunsrücker Welt alles andere als rosig aus. 2008 landete der Rhein-Hunsrück-Kreis von 429 untersuchten Landkreisen und kreisfreien Städte Deutschlands weit abgeschlagen auf Platz 344. In Rheinland-Pfalz war Rhein-Hunsrück sogar drittletzter. Nur die Kreise Birkenfeld und Schlusslicht Kusel schnitten noch schlechter ab. 2005 nahm der Rhein-Hunsrück-Kreis Platz 186 ein, sackte 2006 auf Rang 248 ab.

Rhein-Hunsrück kam bundesweit unter die besten Zehn beim Einzelindikator "Stärkstes jährliches Wirtschaftswachstum 2013-2106", dagegen auf Platz 300 bei den Neugründungen von Firmen. Wie passt das zusammen? Und überhaupt: Wie aussagekräftig ist eine solche Rangliste?

Immerhin mehr als 20 Einzelfaktoren fließen in die Studie ein. Wieviele Arbeitsplätze schaffen die Unternehmen? Und wie ist es um ihre Qualität bestellt? Stimmt die Infrastruktur, wo kann man sicher leben? Wo harmonieren Umwelt und Landwirtschaft? Wie hoch ist die durchschnittliche Arbeitslosenquote? Wächst oder schrumpft das Bruttoinlandsprodukt? Solchen Fragen geht das Team um das Kölner Forscherehepaar Bettina Steinle-Vossbeck und Wolfgang Steinle im Auftrag von Focus Money nach.

Auch das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das verfügbare Einkommen privater Haushalte, die Veränderung der Erwerbstätigenzahl, die Investitionen im verarbeitenden Gewerbe je Beschäftigten sowie die Veränderung der Einwohnerzahlen fließen in die Bewertung ein. Die Statistischen Landesämter sowie die Bundesagentur für Arbeit lieferten die entsprechenden Daten für die Erhebung, die auf den Jahren 2014 und 2015 fußt.

Bundesweiter Spitzenreiter ist der östlich von München gelegene Landkreis Ebersberg mit einem Punktewert von 508,6. Das Schlusslicht aller Regionen bildet die Stadt Bottrop in Nordrhein-Westfalen mit 2227,8 Punkten.

Für die Untersuchung hat der im Auftrag des "Focus" 21 Einzelindikatoren in fünf Kategorien gebündelt. Und so schnitt dabei der Rhein-Hunsrück-Kreis ab:

Wachstum und Jobs: Hier landete die Region am Mittelrhein und auf dem Hunsrück auf einem hervorragenden 20. Platz. Eine prosperierende Wirtschaft sowie ein gutes Arbeitsplatzangebot sind hier die zentralen Kennzahlen. Gemessen wurden die Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt je Einwohner) und die Arbeitslosenquote. Berücksichtigt sind sowohl ein aktueller Wert als auch die Entwicklung beider Indikatoren über mehrere Jahre, um Verläufe zu zeigen. Auffallend ist: Besser als der Rhein-Hunsrück-Kreis schnitt in Rheinland-Pfalz in dieser Kategorie nur der Westerwaldkreis mit bundesweit Platz 5 ab.

Firmengründungen: Hier muss Rhein-Hunsrück mit Rang 300 sein schlechtestes Einzelergebnis hinnehmen. Diese Kategorie ist ein Maßstab für die wirtschaftliche Aufbruchstimmung einer Region. Gemessen wurden die Gewerbeanmeldungen und der Saldo der Ab- und Anmeldungen. Hinzu kommen neu als zunehmend wichtige Voraussetzung die Verfügbarkeit und Verbreitung von schnellerem Internet (mit mindestens. 50 Mbit/s). Da sah es in den untersuchten Jahren in unserem Kreis recht düster aus. Unser Nachbarkreis Cochem-Zell nimmt in dieser Kategorie übrigens den recht guten Platz 72 ein.

Produktivität und Standortkosten: In diesem Bereich rangiert unser Kreis auf Platz 133. Hier geben die Experten Antworten auf die Frage, welche Wertschöpfung Angestellte mit ihrer Arbeit erzielen (Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde) und wie hoch die Steuerbelastung für Betriebe ist (Gewerbesteuerhebesatz). Mainz- Bingen landet in diesem Teilbereich auf Platz 16.

Einkommen und Attraktivität: Hier erzielt Rhein-Hunsrück den wenig schmeichelhaften Platz 212. Die Höhe der Arbeitsentgelte sowie der Haushaltseinkommen decken den Aspekt der wirtschaftlichen Teilhabe aller am Erfolg einer Region ab. Hinzu kommt der Indikator des Wanderungssaldos aus Zu- und Wegzügen.

Lebensqualität: Mit Rang 172 belegt Rhein-Hunsrück in dieser umfangreichen Erhebung einen Platz im oberen Mittelfeld. Diese Kategorie umfasst eine Vielzahl von Teilbereichen: die Sicherheit (gemessen an Straßenkriminalität und Wohnungseinbruchsdiebstahl), den Bereich Nachwuchs (Arbeitskräftepotenzial der 10- bis unter 25-Jährigen) sowie den Faktor Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei den Löhnen. Hinzu kommen das Risiko der Altersarmut (Quote der Empfänger von Grundsicherung ab 65), die Gesundheit (gemeldete Krankheitstage) sowie der Bereich Infrastruktur. Die Höhe der kommunalen Steuereinnahmen sowie die nachhaltige Trinkwasserqualität (Nitratgehalt im Sickerwasser) fließen ebenfalls in das Ergebnis in dieser fünften Kategorie ein.

Für den Geschäftsführer des Regionalrats Wirtschaft, Achim Kistner, ist Platz zehn beim Wirtschaftswachstum eine überaus positive Überraschung. Dieser Spitzenplatz wurde ja trotz der Krise um den Flughafen Hahn erzielt, betont Kistner. Man könne ja mit bloßen Augen sehen, dass überall Unternehmen expandieren. "Dabei kommt es unserem Kreis zugute, dass wir nicht auf Schwerpunktbranchen fixiert sind", sagt der Geschäftsführer. Die miserable Benotung bei den Firmengründungen sieht Kistner gelassen. "Da haben wir gegenüber den Hochschulstandorten einfach keine Chance.

Auch die mittelmäßige Platzierung beim Einkommen und der Lebensqualität sieht er nicht unbedingt als Standortnachteil an. Bei vergleichsweise niedrigem Einkommen müsse man die niedrigen Miet- und Immobilienpreise mitberücksichtigen. "Das relativiert sich dann."

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling