Rheinböllen: Straßenrinnen sind nach zwei Jahren marode

Im Dezember 2015 nahm das Logistikzentrum des Discounters Norma im neuen Rheinböllener Industriepark „In der Wester“ seinen Betrieb auf. Nun, nur gut zwei Jahre nach der offiziellen Eröffnung, zeigen sich bereits erste Schäden an der Straße zum riesigen Logistiklager, mit dem der Discounter seine Filialen im Umkreis von rund 150 Kilometern versorgt. Betroffen sind in erster Linie die Straßenrinnen – kein Wunder, wird das Warenlager doch täglich von etwa 200 Lastkraftwagen angefahren. Die Planungen des Rheinböllener Stadtrates gingen ursprünglich von etwa 80 Lkw-Bewegungen aus.

Foto: Markus Lorenz

Jedenfalls sind nach etwas mehr als zwei Jahren viele der sogenannten Rundbordsteine bereits marode – sie haben der Belastung durch den enormen Schwerlastverkehr nicht standgehalten. Die ausführende Baufirma ist auch durchaus zur Ausbesserung der Schäden auf eigene Kosten bereit – sie steht hier in der Gewährleistungspflicht. Die Frage ist nur: Wenn sie die Rundbordsteine mit dem baugleichen Typ austauscht, sind erneute Schäden bereits heute schon programmiert. Denn ganz offensichtlich halten die Steine den Belastungen durch 200 Lastwagen am Tag nicht stand. Der Vorschlag eines beratenden Ingenieurbüros lautet deshalb: sogenannte Schlitzrinnenbordsteine sollen haltbarer sein, allerdings kosten sie auch mehr Geld – für das die Stadt Rheinböllen tiefer in ihren Säckel greifen müsste. Die Mehrkosten belaufen sich auf etwa 8500 Euro. Darüber hat nun der Stadtrat diskutiert und beraten. Auch wenn einige Ratsmitglieder in erster Linie das Planungsbüro und das Bauunternehmen und weniger die Stadt in der Pflicht sehen, gab Hans-Josef Bracht (CDU) zu bedenken: „Wenn wir damals von dem größeren Lkw-Aufkommen gewusst hätten, hätten wir so nicht gebaut. Heute verfügen wir über die nötigen Erkenntnisse und sollten daraus lernen.“ Bracht warb deshalb für die Ausbesserung der maroden Steine mit Schlitzrinnen, auch wenn die Stadt dafür noch einmal zur Kasse gebeten wird. Dies sah Bürgermeisterin Bernadette Oberthür nicht anders: „Wir sollten uns für die nachhaltigste Lösung entscheiden, und das sind offenbar die Schlitzrinnen.“ Die Mehrheit das Rates folgte letztlich diesem Vorschlag.

Im Laufe der Sitzung gab Seniorenbeauftragte Marliese Escher ihren Jahresbericht ab. Zusammen mit ihrem sechsköpfigen Helferteam wurden 985 Stunden ehrenamtlicher Arbeit für die ältere Generation geleistet – vom Mittagstisch über die Kaffeerunden, von der Nikolausfeier bis hin zu Spaziergängen oder Weiterbildungsmaßnahmen. Bürgermeisterin Oberthür bedankte sich bei der Seniorenbeauftragten mit einem kleinen Präsent für ihr Engagement.

Vergeben hat der Rat den Austausch der Außentüren am Kindergarten „Villa Kunterbunt“. Die dort angebrachten Holztüren sind in die Jahre gekommen und marode. Durch sie pfeift der Wind. Deshalb werden sie durch Kunststofftüren ersetzt. Dieser Beschluss erfolgte ebenso einmütig wie die Erneuerung einer Schiefergiebelwand an der Kindertagesstätte. Der Auftrag über rund 13.000 Euro wurde einem heimischen Dachdeckerbetrieb erteilt. Saniert werden muss auch die alte Leichenhalle am Friedhof, die unter anderem vom städtischen Bauhof als Materiallager genutzt wird. Das Gemäuer ist an mehreren Stellen – hauptsächlich am Dach – schadhaft. Entsprechend wurden Aufträge über 10.000 Euro an einen regionalen Dachdecker vergeben. Ebenso „spendiert“ der Stadtrat dem Kindergarten „Arche Noah“ eine neue Zaunanlage, nachdem die alte in die Jahre gekommen ist. Die Mittel dazu sind im Etat bereits eingeplant.

Einstimmig hat der Rat auch beschlossen, Winterschäden an städtischen Straßen über einen Rahmenvertrag abwickeln zu lassen. Nach der Frostperiode weisen einige Straßen starke Schäden auf, die behoben werden müssen.

