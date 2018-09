Reporterin vor Ort: Aufregende Nacht beim Feuer in Oberwesel

Ein aufregender Abend und eine lange Nacht liegen hinter 70 Einsatzkräften in Oberwesel. Am späten Mittwochnachmittag gegen 17.20 Uhr wurde Feueralarm durch Passanten ausgelöst. Der Dachstuhl eines nicht bewohnten Hauses im Niederbachtal war in Brand geraten.

Das räumliche Enge des Niederbachtals erschwerte die Löscharbeiten.

Die Feuerwehren aus Oberwesel, St. Goar, Biebernheim, Werlau, Damscheid, Niederburg, Perscheid, Langscheid und Wiebelsheim eilten zur Einsatzstelle, um Hilfe zu leisten. In der Nacht übernahm die Feuerwehrkräfte aus Urbar die Brandwache bis zum frühen Morgen. Die Polizei war vor Ort, ebenso wie Leute von RheinHunsrück Wasser. Die Wasserversorgung war ausreichend, zumal durch einen Leitungsneubau vor einigen Jahren die Situation im Niederbachtal nachgebessert worden war.

Dennoch brauchten die Feuerwehrleute Stunden, um den Dachstuhl und das erste Obergeschoss des Fachwerkhauses zu retten. Ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude konnte durch die stundenlange Arbeit der Rettungskräfte verhindert werden. Kräftezehrend war der Einsatz, der überwiegend unter Atemschutz erfolgte.

Während der Löscharbeiten kam es zu starker Rauchentwicklung. An verschiedenen Stellen im Bereich der Stadt Oberwesel rückte das Messfahrzeug der Feuerwehr aus, um die Luftqualität zu überprüfen. Die Oberweseler Bevölkerung wurde mit Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. Der Verkehrswarnfunk wurde in Kenntnis gesetzt, dass es durch die Löscharbeiten zu Behinderungen des Straßenverkehrs an der Bundesstraße 9 in Höhe des Ochsenturms kommen kann.

Auf der dortigen Freifläche hatten sich im Bereitstellungsraum (Sammelstelle) die Einheiten der Feuerwehr postiert, um gezielt Einsatzkräfte nach und nach abzurufen. Aufgrund der räumlichen Enge im Niederbachtal war dies unmittelbar am Niederbach nicht möglich.

Wegen der starken Rauchentwicklung war die Feuerwehr mit einem Messfahrzeug

in Oberwesel unterwegs, um an verschiedenen Stellen Schadstoffmessungen, die

möglicherweise beim Brand freigesetzt werden, durchzuführen.

Nachgefordert wurde der Gerätewagen Atem vom Rhein-Hunsrück-Kreis aus Simmern, zumal während dem Einsatz Atemschutz sehr gefragt war. Kreisfeuerwehrinspekteur Stefan Bohnenberger war vor Ort, die Einsatzleitung hatte Wehrleiter Dirk Vogt.

„Durch die enge Bebauung und den engen Straßenverlauf hatten wir massive Schwierigkeiten, um uns mit unseren Fahrzeugen auszubreiten und richtig an das Objekt ran zu kommen. Beim Eintreffen sah es nach einem Schwelbrand aus. Die Lokalisierung des Brandherds hat viel Zeit in Anspruch genommen. Ein weiteres Problem war die Möbelmenge, die im Haus verteilt stand“, sagt Vogt am Morgen nach den umfangreichen Löscharbeiten.

Etliche Glutnester wurden bis zum frühen Morgen abgelöscht, bis allmählich Ruhe im Tal einkehrte. Bis zur Morgendämmerung übernahmen die Feuerkameraden aus Urbar die Brandwache.

Der entstandene Schaden wurde am späten Abend auf 100 000 Euro geschätzt. Brandermittler werden das stark in Mitleidenschaft gezogene Wohnhaus näher untersuchen, um die Brandursache festzustellen.

Die Schnelle Einsatzgruppe vom Malteser Hilfsdienst unterstützte die Rettungskräfte mit warmen Getränken und einer Suppe, zumal viele Einsatzkräfte gerade von der Arbeit nach Hause zurückgekehrt waren und noch kein Abendessen eingenommen hatten. Zum Eigenschutz der Feuerwehrleute war auch die Schnelle Einsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes alarmiert worden.

