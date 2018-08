Renaissance eines Kleinods: Oberweseler Schönburg steht vor Wandel

Wenn die beiden Brüder Hermann und Johann Hüttl in Oberwesel ihren Gästen die schwere Holzpforte zur Schönburg öffnen, scheint es, als würden die Besucher in eine andere Welt entschwinden. Nicht nur der Name der zauberhaft in den Frühling eingebetteten Burg klingt „schön“. Weit über die Grenzen der Stadt hinaus genießt die Schönburg international den Ruf, eines der „geheimen“ Wahrzeichen der Unesco-Welterberegion zu sein.

Seit gut drei Jahren tragen Hermann und Johann (links) Hüttl die Verantwortung Auf Burg Schönburg. Mit der Übernahme der früheren Jugendburg (im Hintergrund) beginnt für sie die Weiterentwicklung der Gesamtanlage. Foto: Werner Dupuis

Seit mehr als sechs Jahrzehnten betreibt Familie Hüttl die Schönburg, seit 1957 wurde das Hotel und Restaurant „Auf Schönburg“ sukzessive ausgebaut zu einem touristischen Kleinod. Nun steht eine weitere große Wandlung bevor, die dennoch sanft sein soll: Seit 1. April sind die Hüttls offiziell Hausherr des früheren, als Jugendburg bekannten Kolpinghauses. Im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages hat Familie Hüttl für diesen zweiten großen baulichen Teil der Schönburg die Verantwortung übernommen. Jetzt sollen beide bislang so unterschiedlich geführten Häuser der Schönburg zu einem stimmigen Ensemble zusammengefügt werden.

Die Schönburg wird wieder eins. Das Burgmuseum wird zwar weiter so betrieben, wie es die Touristen seit rund sieben Jahren gewohnt sind. Doch der nördliche Teil der Burganlage wird sich erheblich verändern. „Wir wollen ein klassischer Gastgeber sein“, sagt Johann Hüttl. Gemeinsam mit seinem Bruder Hermann hat er vor gut drei Jahren die Verantwortung im Hotel und Restaurantbetrieb übernommen, den seine Eltern Wolfgang und Barbara auf- und sukzessive ausgebaut haben. „Die Leute müssen reinkommen und sich bei uns wohlfühlen“, sagt Hüttl, „und genauso wollen wir uns mit unseren Gästen wohlfühlen.“ Nicht nur die zauberhafte Anlage mit einem immens großzügigen Garten und der einmalige Ausblick sollen einladen, sondern der gesamte Betrieb. „Es gibt einige Burghotels, aber ich denke, dass die Schönburg ein sehr individuelles und auch schönes Haus ist“, sagt Johann Hüttl.

In den vergangenen Jahrzehnten gab es eine klare Trennung für den Gast, der sich entweder als Besucher des Kolpinghauses oder des Hotels Auf Schönburg von der Oberweseler Burganlage angesprochen fühlte. So gleichsam wundervoll und unvergesslich dieser Platz hoch über dem mächtigen Strom ist und so sehr der Blick auf das unübersehbar zu Füßen der Burg am Ufer platzierte Rhinelander-Stadion jedes Mal an den deutsch-amerikanischen Urheber der heutigen Schönburg ist – so unterschiedlich war doch das nebeneinander geführte Leben von Jugendburg und Hotel. Nach dem Abschied der Kolpingfamilie von der Schönburg Ende des vergangenen Jahres soll dies nun Zug um Zug harmonisiert werden.

Die Schönburg ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem kulturhistorischen und touristischem Wahrzeichen im Mittelrheintal geworden. Fotos: Werner Dupuis Foto: Werner Dupuis

Nach intensiven Verhandlungen haben die Stadt Oberwesel und die Familie Hüttl einen Vertrag unterzeichnet, der den nördlichen Teil der Schönburg für 75 Jahre in die Hände der Hüttls legt. Was für den Außenstehenden wie ein rein wirtschaftliches Geschäft wirken mag, ist in der Realität ein generationenübergreifender Vertrag von Hingabe und Verantwortung. Allein den 11.000 Quadratmeter großen Garten so zu pflegen, wie er aktuell in voller Blüte steht, ist eine Mammutaufgabe. Dazu kommen dauerhafte Renovierungsarbeiten – und natürlich der hohe Servicegedanke einer gepflegten Gastgeberschaft.

Johann und Hermann Hüttl stehen zu Füßen der Burganlage auf der Flaggenwiese und blicken hinauf. Der Pallas, das mächtige fünfstöckige Hauptgebäude des nördlichen Burgteils, wird in den kommenden Jahren den größten Teil der Aufgabe darstellen, die mit dem Erbpachtvertrag vor ihnen liegt. Efeu rankt an einem Teil der Mauern, sogenannte Wasserspeier lugen in einigen Metern Höhe aus der Wand hervor, kräftig-gelber Goldlack leuchtet heraus. Die Atmosphäre ist zugleich historisch und herrschaftlich, das Mauerwerk der Bruchsteine macht schon von draußen Lust, drinnen Gast zu sein. „Das gibt richtig schöne Zimmer“, sagt Hüttl.

In den kommenden Jahren wollen die beiden Brüder mit einer mehrere Millionen Euro umfassenden Investition das Hotel weiter ausbauen. Sie wollen das Haus dabei nicht zu einem hochelitären Betrieb verändern, in dem sich ausschließlich die finanzielle Elite einfindet. Vielmehr wollen die Hüttls den besonderen Charme des heutigen Hotels mitsamt seines hohen Standards übertragen auf den Gesamtkomplex. Für den Tagesgast, der nur auf einen Kaffee, einen Ausblicksbesuch oder ein Abendessen kurzfristig aus der Region heraus anreist, soll die Schönburg genauso attraktiv sein wie für Mittelrhein-Urlauber aus fernen Gefilden. Wenn die beiden Brüder von ihren Plänen sprechen, im Haupthaus einen Café-Betrieb mit unvergleichlichem Panoramablick zu etablieren, dann nehmen sie den Zuhörer gleich mit auf ihre Gedankenreise.

An diesem Frühlingstag des Schönburgbesuchs strahlt wieder einmal einzigartiges Licht durch das Tal der Loreley. Dieses Turner-Licht, leicht diffus, zart, ein Anflug von Pastell. Der Frühling entfaltet gerade seine geballte Kraft, die Schönheit des Mittelrheintals umstrahlt die Schönburg. Die beiden Hüttls erzählen von ihren Plänen und führen ihre Gäste dabei etwas herum. Sie zeigen den fünfstöckigen Pallas mit seinen verschiedenen Terrassen, den famosen Garten mit dem kleinen Weinberg, den ihr Vater vor gut zehn Jahren angelegt hat, das Burgtvogtshäuschen, das in den kommenden Monaten in einem ersten Bauabschnitt zu einer Suite umgestaltet werden soll. Es ist ein Rundgang durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Ein historisches und kulturlandschaftliches Kleinod ist die Schönburg – und die Hochzeitssuite des Hotels (links) auch ein touristisches. Foto: Werner Dupuis

„Die Burg ist eine Leidenschaft der gesamten Familie“, sagt Johann Hüttl, der zu jedem Detail des Bauwerks eine Geschichte erzählen könnte. Hier ist er gemeinsam mit seinem Bruder aufgewachsen und nach Lehrjahren in anderen Betrieben hineingewachsen in eine Generationenverantwortung. Ein solches Haus zu führen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, aber eine, die der Familie viel Freude macht.

Der Besucher, der mit dem Wagen über die steile Serpentinenstraße von der Stadt hinaufklettert oder in Wanderschuhen den zum Rheinburgenweg gehörenden Felsenpfad hinauf in den Burghof marschiert, soll sich eingeladen fühlen. Die Hüttls wollen keinen elitären, exklusiven Hotelkomplex schaffen, sondern eine weiterhin für jedermann zugängliche Schönburg. Dazu gehört auch, dass das Burgmuseum in den historischen Räumen des Torturmes bleibt.

Im Tourismus kommt alles auf die Attraktivität des Angebotes an. Das spürt gerade auch das Mittelrheintal in der Vergangenheit immer wieder neu. Die Saison wirkt allein mit Blick auf die Schifffahrtsangebote im internationalen Vergleich zu kurz. Gastronomie und Hotellerie können im Tal oft nicht als Ganzjahresdestination betrieben werden. „Wir würden uns freuen, wenn wir das ganze Jahr über öffnen könnten“, sagen auch Hermann und Johann Hüttl, „wir wollen dies erreichen, aber dafür muss auch das Angebot außerhalb unseres eigenen Betriebs stimmen.“ Die Hüttls zielen auch deshalb auf einen Ganzjahresbetrieb ab, um ihren Mitarbeitern, die aus der unmittelbaren Region kommen, über alle zwölf Monate hinweg eine Dauerbeschäftigung anbieten zu können. „Wir brauchen gute Leute“, sagt Johann Hüttl, „und wir wollen ein guter Arbeitgeber sein.“ Mit mehr als 50 Mitarbeitern gehört das Hotel zu den großen Häusern am Mittelrhein. Wenn der Ausbau abgeschlossen ist, könnten deutlich über 70 Angestellte zum Hotel Auf Schönburg zählen. „Wir würden uns schon heute freuen, wenn wir mehr junge Leute ausbilden könnten“, erklärt Johann Hüttl.

In den vergangenen Jahren hat die Familie den Betrieb für die Zukunft ausgerichtet. Das Hotel wurde gezielt modernisiert und mit Investitionen so positiv aufgestellt, dass sich die Familie den großen Schritt zutrauen konnte, die Erbpacht für den nördlichen Bereich der Burg anzugehen. „Es wird sicher ein hoher Aufwand werden“, sagen die Hüttls mit Blick auf das Projekt, das vor ihnen liegt. Insgesamt gut 1700 Quadratmeter reine Wohnfläche gilt es neu zu gestalten und architektonisch in Einklang mit dem bestehenden Konzept sowie den Anforderungen der Denkmalpflege zu bringen. „Es ist eine große Herausforderung, aber wir haben sie ganz bewusst angenommen“, sagt Hermann Hüttl.

Hingucker: Ein Blick aus dem imposanten und mit Hingabe gepflegten, 11 000 Quadratmeter Fläche umfassenden Garten auf Weinberg und Burganlage. Foto: Werner Dupuis

Gemeinsam mit dem Oberweseler Architekten Hubertus Jäckel erfolgt die Planung der Renaissance der Schönburg. Wichtig ist es den Hüttls dabei, ihren individuellen Stil beizubehalten. „Wir werden auch künftig kein Tagungshotel sein“, sagen sie deutlich. Die Schönburg bleibt ein historisches Haus mit einzigartigem Charakter. Profitieren wird die Familie davon, dass sie in den vergangenen Jahrzehnten mit einem feinen Gespür für Historie immer vorausgedacht hat. Nach und nach wurde der Bestand an historischen Möbeln aufgestockt, sodass diese nun zum Einsatz kommen können.

Beim Ausbau sollen in den nächsten Jahren unter anderem im Haupthaus mehrere Suiten entstehen. Mit traumhaftem Blick über die Stadt dürften sie das Bild vom Kleinod Schönburg verdichten. „Der beste Blick von Wesel“, dürfte zum feststehenden Begriff werden. Zum Begriff des Schönen.

Volker Boch