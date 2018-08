Reisemobile vor der Fahrt in den Urlaub überprüfen

Sommerzeit ist Urlaubs- und Reisezeit. Urlauber, die am Donnerstag in Richtung Süden auf der Autobahn 61 unterwegs waren, wurden im Ferienreiseverkehr kontrolliert.

Überwiegend Wohnwagengespanne und Wohnmobile wurden zur Kontrollstelle gelotst. Beamte der Polizeiautobahnstation Emmelshausen und Kollegen der technischen Kontrollgruppe Schwerverkehr der Verkehrsdirektion Koblenz überprüften die Reisenden und ihre Fahrzeuge.

Von 14 kontrollierten Wohnwagen und Reisemobilen waren vier Fahrzeuge geringfügig überladen. Die Reisenden konnten jeweils ihre Fahrt nach geringfügigen Korrekturen fortsetzen. Für ein fünftes Gespann endete allerdings an der Kontrollstelle auf der A 61 die Reise, da Überladung und sonstige Verstöße zu gravierend waren. „Leider werden bei diesen Fahrten oftmals die Gefahren unterschätzt, die sich aus unzureichender Sicherung der mitgenommenen Reiseutensilien ergeben können.

Nicht überladen

Manch ein Camper oder Reisemobilist verrechnet sich auch bei der Zuladung, sodass das zulässige Gesamtgewicht eines Gefährts schnell überschritten ist“, teilt die Polizeiautobahnstation Emmelshausen in einer Pressemitteilung nach dem Kontrolltag mit.

„Guten Tag, Ihre Papiere bitte“, begrüßten die Beamten die Fahrzeugführer auf einem Rastplatz zwischen Koblenz und Rheinböllen. Das Gespann einer dreiköpfigen Familie aus Niedersachsen, die zum Zwischenstopp mit der Verwandtschaft in Bingen verabredet ist, wird kontrolliert. Mehrere Surfbretter sind auf dem Dachgepäckträger verzurrt, am Wohnanhänger sind vier Fahrräder montiert und gesichert. Gewicht innerhalb der Toleranz Nachdem der Fahrzeugführer seinen Motor abgestellt hat, steigen die Insassen aus. „Wir wollen an die Atlantikküste reisen. Unsere älteste Tochter kommt aus Spanien nach Lyon, von wo wir die Reise gemeinsam fortsetzen“, erzählt die Mutter im Beisein der Teenie-Tochter, während der Vater bereitwillig die Beamten bei der Kontrolle seines Gespanns unterstützt. Er öffnet Türen und Ladeluken, beantwortet Fragen und ist mit dem Wiegen seiner Fahrzeuge einverstanden. Seit vielen Jahren urlaubt die Familie mit dem Wohnwagen und ist zum ersten Mal in eine Kontrolle geraten. Die Beamten addieren die Gewichte und stellen nach dem 15 Minuten dauernden Stopp fest, dass das Gesamtgewicht innerhalb der zehn Prozent Toleranz liegt. Die Familie darf ihre Reise zum Atlantik fortsetzen.

Gasleitungen regelmäßig überprüfen lassen

Und schon warten die nächsten „Kandidaten“ an der Kontrollstelle: zwei Wohnmobile aus der Schweiz. Die befreundeten Ehepaare wollen die Nacht im Vorderhunsrück auf einem Campingplatz verbringen. Sie haben ihren Urlaub an der niederländischen Küste genossen und befinden sich auf der Rückreise. Bei der Aushändigung der Fahrzeugpapiere erfahren die Beamten, dass eines der Fahrzeuge im Frühjahr zur Inspektion war. Die technische Überprüfung der Gasanlage muss in der Schweiz jährlich erfolgen. Die Gasleitungen für den Herd, die Heizung und den eingebauten Kühlschrank werden dann auf ihre Dichtigkeit überprüft. In Deutschland ist diese Untersuchung nur alle zwei Jahre fällig. Während es bei uns neben einer Prüfbescheinigung eine Plakette ähnlich wie beim TÜV gibt, die hinten am Fahrzeug rechts neben dem Kennzeichen angebracht wird, hat das die Schweiz anders geregelt. Freundlichkeit der Polizei begeistert „Ich finde die Kontrollen gut, Fahrzeuge mit Mängeln sind heute an der Tagesordnung“, sagt Kurt Vogt aus Staad am Bodensee in der Schweiz. Er fährt das zweite Wohnmobil. „Ich bin begeistert von der Freundlichkeit der Polizistin“, sagt er. Auch er wird überprüft und sein Fahrzeug gewogen. Daumen hoch signalisiert die Kontrollstelle für die beiden Wohnmobile. Dem Nachtlager im Vorderhunsrück steht nichts mehr im Weg.

Das fünfte Ferienfahrzeug innerhalb der ersten Kontrollstunde rollt an. Es ist ein Wohnwagengespann aus Nordrhein-Westfalen. Die beiden Kinder auf dem Rücksitz des Autos sind ordnungsgemäß im Kindersitz angeschnallt und spielen auf den Bildschirmen im Fond. Während Papa und Mama die Fragen der Polizisten beantworten, Fahrzeugpapiere aushändigen und aussteigen, beobachten die beiden Kinder im Fahrzeuginnern in aller Ruhe das Geschehen. Die Beamten werfen einen Blick in den Wohnwagen und bieten das Wiegen an. Auch diese Urlauberfamilie ist damit einverstanden und setzt kurze Zeit später die Fahrt ohne Beanstandung fort.

Die Polizei rät

Vor Antritt der Fahrt sollte eine sorgfältige Überprüfung des Fahrzeugs erfolgen. Es sollten keine technischen Mängel vorliegen, Luftdruck der Reifen, funktionierende Beleuchtung und Bremsen müssen überprüft werden.

Weiterhin sollte ein besonderes Augenmerk auf die Beladung gelegt werden, denn schnell wird im Rahmen der Urlaubsfreude ein Fahrzeug falsch beladen oder auch überladen. Dies hat unweigerlich negative Auswirkungen auf die Fahrstabilität und das Bremsverhalten. Fahrzeuge und Gespanne neigen deutlich schneller zum Aufschaukeln, und der Bremsweg verlängert sich nicht unerheblich. Selbst geübte Fahrer stoßen dann schnell an ihre Grenzen, können das Fahrzeug oder Gespann nicht mehr beherrschen, und es kann zu Unfällen kommen.

Ein weiteres Thema ist die Sicherung der Ladung. Lose Ladungsteile können bei Vollbremsung zu gefährlichen Geschossen werden und die Insassen verletzen.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach