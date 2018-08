Zum vierten Mal veranstaltete die 350 Einwohner zählende Gemeinde ihre „Regio Reich“.

Regio Reich 1 von 21 Alles für den Bau verspricht die Reicher Firma Krämer – dazu gehört auch eine Tasse Kaffee für die Messebesucher. Foto: Thomas Torkler 2 von 21 Alles, was das das Herz des Grillprofis begehrt, konnte man bei der Regio Reich bewundern. Foto: Thomas Torkler 3 von 21 Schon am Vormittag herrschte reger Betrieb auf der Regio Reich. Foto: Thomas Torkler 4 von 21 Ankes Reisewelt aus Biebern war mit ihrem Stand ebenfalls in Reich vertreten. Vor allem Kreuzfahrten stehen heutzutage hoch im Kurs. Foto: Thomas Torkler 5 von 21 Elke Prämaßing (rechts) stellte die Wohn-Pflege-Gemeinschaft "Villa Clara" der Ortsgemeinden Reich, Wüschheim und Reckershausen vor. Interessierte Zuhörer waren (von links) Staatssekretär Günter Kern, Ortsbürgermeister Reiner Bonn, Landtagsvizepräsident Hans-Josef Bracht, Simmerns VG-Beigeordneter Ulrich Sopart und Simmerns Stadtbürgermeister Andreas Nikolay. Foto: Thomas Torkler 6 von 21 Vor Beginn des Messerundgangs gab es für jeden Ehrengast ein frisches Backesbrot und ein Gläschen Sekt. Ortsbürgermeister Reiner Bonn (rechts) und Beigeordneter Gerhard Schneider (2. von rechts) konnten mit der vierten Regio Reich mehr als zufrieden sein. Foto: Thomas Torkler 7 von 21 Michael Lang (3. von rechts) hatte in der Halle seiner LHW GmbH einiges für die Besucher zu bieten. Metallbau, Heizung, Lüftung und Sanitär sind sein Gewerbe. Foto: Thomas Torkler 8 von 21 Und überall gab's was zu gucken. Foto: Thomas Torkler 9 von 21 "Reich ist klein, aber oho!", stellte Staatssekretär Günter Kern fest. Foto: Thomas Torkler 10 von 21 Einmal Bulldog fahren – wenn auch hier ohne gestarteten Motor – der Traum eines jeden kleinen Jungen. Foto: Thomas Torkler 11 von 21 Wann sieht man schon mal einen weißen Traktor? Dieser englische David Brown stammt aus dem Jahr 1967 und hat 48 PS. Vielleicht für Hochzeiten geeignet? Foto: Thomas Torkler 12 von 21 Es müssen nicht nur Traktoren sein. Auch ein Dreirad "Piaggio Ape 50 europe" von Mathi Glöckner war hübsch anzusehen. Eine Urkunde für die Teilnahme gab's auch. Foto: Thomas Torkler 13 von 21 Manche Traktoren sahen sogar besser aus, als beim Auslieferungszustand, so groß ist die Hingabe, mit der ihre Besitzer ihre Schätzchen pflegen. Foto: Thomas Torkler 14 von 21 Ein feuerroter Güldner zog die Blicke auf sich. Foto: Thomas Torkler 15 von 21 Eicher, Deutz, Fahr und wie sie alle hießen. Kaum ein historisches Fabrikat fehlte. Foto: Thomas Torkler 16 von 21 Die Schlepperparade gehörte zu den Höhepunkten der Regio Reich. Fein herausgeputzt hatten die Besitzer ihre betagten Maschinen. Foto: Thomas Torkler 17 von 21 Überall gab's was zu schnausen und zu probieren. Foto: Thomas Torkler 18 von 21 Der Alpakahof Hunsrück aus Sohren hatte seine Tiere mitgebracht, die vor allem die Kinder anzogen. Foto: Thomas Torkler 19 von 21 Die Jugendfeuerwehr Reich tobte sich mit der Wasserspritze aus. Foto: Thomas Torkler 20 von 21 Im Festzelt lauschten die Zuhörer den Grußworten bei der offiziellen Eröffnung der Regio Reich. Foto: Thomas Torkler » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Alle drei Jahre veranstaltet Reich eine Gewerbeschau, und auch in diesem Jahr lachte die Sonne und belohnte die Organisatoren um Ortsbürgermeister Reiner Bonn und seinen Beigeordneten Gerhard Schneider, denen wie immer zahlreiche Helfer und Mitstreiter zur Seite standen, was der Ortsbürgermeister gebührend bei seiner Begrüßung herausstellte.

Es begann mit einem ökumenischen Gottesdienst der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde sowie der Freien evangelischen Gemeinde. Das Zusammenwirken verschiedener Konfessionen war Sinnbild für das Zusammenspiel aller Kräfte, ohne die ein solches Großereignis für eine solch kleine Gemeinde gar nicht zu realisieren wäre.

Reiner Bonn bat um eine Gedenkminute während der offiziellen Eröffnung und würdigte die tatkräftige Unterstützung des verstorbenen Landtagspräsidenten a.D., Joachim Mertes: „Er war bisher bei allen drei bisherigen Gewerbeschauen dabei“, sagte Bonn und begrüßte zahlreiche Ehrengäste, an der Spitze Staatssekretär Günter Kern, sowie Landtagsvizepräsident Hans-Josef Bracht.

In Vertretung für den Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Boos war der Beigeordnete Ulrich Sopart gekommen, außerdem waren die Kreisvorsitzenden der SPD und Bündnis 90/Die Grünen, Michael Maurer und Daniela Lukas-von Nievenheim dabei, Thomas Auler, der ehemalige VG-Chef Manfred Faust, Simmerns Stadtbürgermeister Andreas Nikolay und nicht zuletzt die Bundestagsabgeordnete Carina Konrad, zu der Reiner Bonn ein besonderes Verhältnis pflegt: „Carina und ich sind Leidensgenossen. Sie hat einen Mann aus Unzenberg und ich eine Frau – beide aus einem Haus, begrüßte Bonn die FDP-Kreischefin, die betonte, es sei nicht selbstverständlich, „dass eine Gemeinde so etwas mit Liebe und Herzblut auf die Beine stellt“.

Dazu passte, was Staatssekretär Günter Kern zuvor auf den Punkt gebracht hatte: „Reich ist klein, aber oho!“, sagte Kern, der eingestand, dass ihn allein schon interessiert habe, wie ein 350-Seelen-Dorf es überhaupt schafft, eine Gewerbeschau zu veranstalten. „Dazu braucht es Überzeugung, Gemeinschaftlichkeit und Heimatverbundenheit“, sagte Kern.

65 Aussteller waren beteiligt, von denen elf im Dorf ansässig sind. Die Sparten waren breit gefächert. Baugewerbe, Elektrotechnik, Handel, Energie – dem gegenüber stand der Blick in die Historie mit der großen Schlepper-Ausstellung, die natürlich ein Publikumsmagnet war. „Reich begegnet den Herausforderungen unserer Zeit: Demografischer Wandel und Digitalisierung“, sagte Kern und ergänzte: „Reich hat sein Schicksal selbst in die Hand genommen.“ Die vierte Gewerbeschau sei ein Beweis für langen Atem und Ausdauer, für einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt in der Region.

Dass nicht nur das Dorf selbst mit von der Partie ist, stellte Ortsbürgermeister Bonn heraus und erwähnte die Mithilfe der Gemeinden aus dem gesamten Biebertal. „Das sind ungefähr 1800 Einwohner“, sagte der Beigeordnete Gerhard Schneider. Sie alle haben daran mitgewirkt, dass auch die vierte „Regio Reich“ wieder zu einem Publikumsmagneten wurde. Rund 5000 Besucher kamen am Sonntag.

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Torkler